¿Todavía no conoces The Site Ibiza? Así es el universo conectado que reúne alta cocina, moda y 'lifestyle' ibicenco
Un nuevo ecosistema experiencial con dos hoteles de lujo, una oferta gastronómica de altura y un espacio de moda y creatividad
Ibiza ha inaugurado este verano un nuevo referente para los amantes de la alta gastronomía con la llegada de The Site Ibiza, el ambicioso proyecto de Palladium Hotel Group que integra hotelería, restauración, arte, moda y entretenimiento en un mismo espacio.
Concebido como un ecosistema experiencial, el complejo nace con la vocación de convertirse en uno de los grandes destinos lifestyle del Mediterráneo, con dos hoteles de lujo (BLESS Ibiza The Site y The Unexpected Ibiza Hotel), una oferta gastronómica de proyección internacional y un espacio dedicado a la moda y la creatividad.
Los mejores chefs del mundo se dan cita en The Site Ibiza
La gastronomía se erige como uno de los principales ejes del proyecto, con algunos de los nombres y conceptos más influyentes del panorama culinario actual. Forman parte de este entorno propuestas como:
- Gordon Ramsay Hell’s Kitchen.
- COYA Ibiza.
- StreetXO Ibiza.
- Leña Ibiza.
- Lobito de Mar.
- Sublimotion.
- TATEL Ibiza.
Además, cuenta con espacios vinculados a los hoteles como The Palm Club, La Sabina, The Alchemist, The Cloud 9, The Oyster & Caviar Bar, The Beach, Unexpected Ibiza, Antïdote Recharge Station y Up Ibiza Sky Society.
Más que una colección de restaurantes, The Site Ibiza propone un recorrido por diferentes culturas, estilos y formas de entender la cocina, donde la experiencia va más allá del plato para integrar diseño, espectáculo, coctelería y hospitalidad. Una visión que convierte al complejo en un auténtico edén gastronómico que quiere situar a Ibiza entre los grandes destinos culinarios de Europa.
IBIZA Gallery: moda, arte y diseño en la isla blanca
A esta propuesta se suma IBIZA Gallery, un espacio de más de 4.800 metros cuadrados dedicado a la moda, el arte y el diseño, reforzando el carácter multidisciplinar del proyecto. Con una inversión superior a los 90 millones de euros entre 2025 y 2026, The Site Ibiza representa una nueva forma de vivir la isla, donde la excelencia gastronómica convive con la hospitalidad, la cultura y el entretenimiento bajo una visión contemporánea del lujo mediterráneo.
Más información:
Web: www.thesiteibiza.com
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