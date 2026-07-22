Restaurantes en Ibiza: El sabor del Mediterráneo en el puerto deportivo de Santa Eulària

Hay restaurantes cuya personalidad se entiende al observar la carta. Otros, simplemente, mirando el mar. En CBbC Marina Santa Eulalia ambas cosas suceden al mismo tiempo. Situado junto a la Capitanía del puerto deportivo de Santa Eulària, este restaurante de Ibiza ha construido una propuesta gastronómica íntimamente ligada a su entorno, donde el Mediterráneo no solo acompaña la experiencia, sino que también define una cocina basada en el producto fresco, el sabor y el equilibrio.

Esencia mediterránea con influencias internacionales

La cocina mediterránea convive con sutiles influencias internacionales que enriquecen la carta sin restarle personalidad. Junto a pescados frescos, mariscos y carnes seleccionadas, el restaurante incorpora una selección de sushi elaborado al momento, con propuestas como el Spicy Tuna o el Philadelphia de salmón, además de una selección de ostras francesas que aporta un elegante punto de partida para la experiencia gastronómica.

El ‘sushi’ no falta en el restaurante. / CBBC

La selección diaria de pescados y mariscos evoluciona según la temporada y la disponibilidad del mercado, mientras que el vivero propio del restaurante garantiza una oferta que mantiene la frescura y la calidad como principales señas de identidad. A ello se suma una apuesta decidida por ingredientes locales y de proximidad, reflejando la riqueza gastronómica de Ibiza y poniendo en valor el producto de cada estación.

Producto fresco de primera calidad.

Con el paso de los años, sus arroces se han consolidado como una de las referencias gastronómicas de Santa Eulària y una parada obligada para quienes buscan descubrir este icono de la cocina mediterránea. Preparados al momento y elaborados con una cuidada selección de ingredientes, ocupan un lugar protagonista dentro de la carta. Entre las recetas más apreciadas destaca el arroz negro con alioli de bullit de peix, convertido en uno de los imprescindibles del restaurante y reconocido con el primer premio al Mejor Arroz en la Fira des Gerret 2024. Un reconocimiento que pone en valor el trabajo de una cocina donde la tradición encuentra nuevas formas de expresión sin perder autenticidad.

De lunes a viernes, esa misma manera de entender la gastronomía se traslada al menú de mediodía. Una propuesta dinámica que cambia en función del producto disponible y que se ha convertido en una de las opciones favoritas de residentes y visitantes que buscan comer bien, con producto fresco y de temporada, frente al puerto deportivo de Santa Eulària.

Música, cócteles y buen ambiente en una terraza abierta a la marina

La amplia terraza, abierta a la marina, invita a prolongar la sobremesa mientras el puerto mantiene su ritmo pausado. Con la llegada de la tarde, los cócteles, la música y el ambiente convierten este espacio en un lugar donde la gastronomía se disfruta con calma, acompañada siempre por el paisaje que da sentido a la propuesta.

En una isla donde la oferta gastronómica no deja de crecer, CBbC Marina Santa Eulalia ha sabido encontrar su espacio apostando por lo esencial: buen producto, una cocina que sabe respetarlo y un enclave privilegiado desde el que disfrutar, sin prisas, de los sabores del Mediterráneo.

Más información y reservas:

Web: cbbcgroup.com/cbbc-marina-santa-eulalia