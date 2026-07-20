Sabores ibicencos con una mirada creativa y actual es estos dos restaurantes de Ibiza
La gastronomía de producto reina en los restaurantes Can Curreu y Estel, dos versiones de un mismo concepto
Los sabores de la gastronomía de Ibiza con una visión creativa son los grandes protagonistas de la propuesta de Can Curreu y Estel, dos restaurantes que nacen de un mismo concepto en ubicaciones muy diferentes: en pleno campo, en Sant Carles, y en el entorno urbano del paseo marítimo de Santa Eulària.
Hotel Rural Can Curreu: un restaurante entre los colores del campo ibicenco
Quienes prefieran la calma de la naturaleza, no se equivocarán si reservan mesa en el restaurante del Hotel Rural Can Curreu. Los colores y los aromas de los campos ibicencos forman el contexto ideal para relajarse mientras se disfruta de una excelente gastronomía.
El menú degustación que propone el chef es la mejor forma de descubrir la esencia de este restaurante, si bien la carta esconde también una variedad de delicias de aire mediterráneo. Sus arroces melosos merecen una mención especial, así como la variedad de pescados frescos, las carnes y diferentes recetas de vegetales que llegan directamente de su huerto.
Can Curreu es ideal para todo tipo de celebraciones, pero también para darse un capricho sensorial en cualquier momento del año. Además, es posible combinar comidas o cenas con sesiones en el spa, paseos a caballo o alojamiento en sus increíbles habitaciones. Esencia rural que adquiere en este hotel el distintivo de lujo mediterráneo.
Más información y reservas:
Can Curreu: www.cancurreu.com.
Estel Restaurant by Can Curreu: misma esencia en un entorno urbano frente al mar
Con el mismo estilo gastronómico, Estel Restaurant by Can Curreu sigue la estela de su hermano mayor, en este caso en un entorno ideal para quienes deseen sentir cerca el mar: el paseo marítimo de Santa Eulària. Un espacio elegante en el que disfrutar del ambiente veraniego en la terraza, con un servicio que hace sentir al comensal como en casa.
Más información y reservas:
Estel: www.estelibiza.com.
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