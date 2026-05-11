¿En plena naturaleza o en un entorno urbano y elegante? Dos escenarios únicos para celebrar tu boda en Ibiza

Hay lugares que parecen creados para formar parte de los momentos más importantes de la vida. El Hotel Rural Can Curreu es uno de ellos. Situado en Sant Carles, rodeado de naturaleza y alejado del bullicio urbano, este alojamiento rural se ha consolidado como uno de los escenarios más especiales de Ibiza para celebrar bodas íntimas, románticas y llenas de personalidad.

Un hotel rural especialista en celebrar eventos a medida. / Saskia Bauer Photography

La esencia de Can Curreu se percibe en cada rincón: en sus jardines mediterráneos llenos de color, en el imponente olivo que preside el exterior del restaurante, en sus acogedores salones interiores y en sus confortables habitaciones, integradas entre naranjos y con vistas al corazón natural de Ibiza.

El hotel ofrece espacios tanto al aire libre como en interiores, que pueden adaptarse al estilo de cada pareja. Sus jardines son uno de los lugares más escogidos para la ceremonia, especialmente por quienes sueñan con dar el ‘sí, quiero’ bajo el olivo centenario o celebrar una cena al aire libre en un entorno increíble. Desde bodas sobrias y elegantes hasta celebraciones más desenfadadas, el equipo de eventos trabaja cada detalle para que la experiencia refleje los deseos de los novios.

Decoraciones especiales en la piscina de Can Curreu. / Saskia Bauer Photography

A esa capacidad de personalización se suma uno de los grandes atractivos de Can Curreu: su gastronomía. Si el restaurante del hotel es un imprescindible durante todo el año, en una boda alcanza una dimensión aún más especial. Su cocina combina sabores mediterráneos, producto de la isla y toques creativos, con propuestas que fusionan tradición y modernidad para sorprender a los invitados.

Ubicación del Hotel Rural y Spa Can Curreu en el mapa.

Estel by Can Curreu: elegancia en un entorno urbano

Para quienes prefieren una celebración con un ambiente más urbano, elegante y sofisticado, Estel by Can Curreu es una opción muy recomendada. Misma filosofía, mismo concepto, en esta ocasión en pleno paseo marítimo de Santa Eulària.