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Hotel Rural Can Curreu / Estel

¿En plena naturaleza o en un entorno urbano y elegante? Dos escenarios únicos para celebrar tu boda en Ibiza

El hotel Can Curreu y el restaurante Estel representan dos formas de vivir una boda ideal con una misma esencia: una gastronomía excelente y detallismo en cada celebración

Un entorno muy especial para dar el ‘sí, quiero’ en Ibiza.

Un entorno muy especial para dar el ‘sí, quiero’ en Ibiza. / Saskia Bauer Photography

Diana Blesa

Diana Blesa

Hay lugares que parecen creados para formar parte de los momentos más importantes de la vida. El Hotel Rural Can Curreu es uno de ellos. Situado en Sant Carles, rodeado de naturaleza y alejado del bullicio urbano, este alojamiento rural se ha consolidado como uno de los escenarios más especiales de Ibiza para celebrar bodas íntimas, románticas y llenas de personalidad.

Un hotel rural especialista en celebrar eventos a medida.

Un hotel rural especialista en celebrar eventos a medida. / Saskia Bauer Photography

La esencia de Can Curreu se percibe en cada rincón: en sus jardines mediterráneos llenos de color, en el imponente olivo que preside el exterior del restaurante, en sus acogedores salones interiores y en sus confortables habitaciones, integradas entre naranjos y con vistas al corazón natural de Ibiza.

El hotel ofrece espacios tanto al aire libre como en interiores, que pueden adaptarse al estilo de cada pareja. Sus jardines son uno de los lugares más escogidos para la ceremonia, especialmente por quienes sueñan con dar el ‘sí, quiero’ bajo el olivo centenario o celebrar una cena al aire libre en un entorno increíble. Desde bodas sobrias y elegantes hasta celebraciones más desenfadadas, el equipo de eventos trabaja cada detalle para que la experiencia refleje los deseos de los novios.

Decoraciones especiales. | FOTOS: SASKIA BAUER PHOTOGRAPHY

Decoraciones especiales en la piscina de Can Curreu. / Saskia Bauer Photography

A esa capacidad de personalización se suma uno de los grandes atractivos de Can Curreu: su gastronomía. Si el restaurante del hotel es un imprescindible durante todo el año, en una boda alcanza una dimensión aún más especial. Su cocina combina sabores mediterráneos, producto de la isla y toques creativos, con propuestas que fusionan tradición y modernidad para sorprender a los invitados.

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Mapa de Estel by Can Curreu

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