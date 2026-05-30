Can Curreu, el hotel rural de Ibiza ideal para desconectar

En plena naturaleza, en Sant Carles, se esconde uno de los hoteles rurales con más encanto de Ibiza. Se trata de Can Curreu, uno de los lugares favoritos de los residentes para celebrar momentos especiales en pareja o en familia con escapadas de desconexión sin salir de la isla, y comidas o cenas que siempre dejan la sensación de haber acertado en la elección.

El restaurante de Can Curreu abre todos los días con una carta mediterránea cuidada al detalle, en la que no faltan deliciosos arroces, carnes, pescados y ensaladas elaboradas con vegetales del propio huerto. Quienes prefieran dejarse guiar por el chef, pueden decantarse por un menú degustación de cinco platos que, además, puede combinarse con experiencias como el circuito termal, tratamientos de bienestar o paseos a caballo. Opciones variadas que pueden convertirse en un capricho personal o un regalo para esa persona especial. Reservas en la web: www.cancurreu.com/es/restaurante.