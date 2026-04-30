Xavier Serrano, director comercial de Servicios Palau: «Construir mejor no es una opción, es nuestra responsabilidad»

En un momento de fuerte presión urbanística en Ibiza, la sostenibilidad en la construcción se convierte en un reto ineludible. Xavier Serrano, director comercial de Servicios Palau, analiza cómo cada decisión constructiva influye en el consumo de energía, agua y materiales a largo plazo. Desde el valor de la arquitectura tradicional hasta el papel de la tecnología y las energías renovables, defiende un modelo más eficiente y responsable, clave para preservar los recursos y el equilibrio de la isla.

Ibiza vive una gran presión urbanística. ¿Qué papel juega la construcción en la sostenibilidad de la isla?

Es absolutamente clave. En una isla como Ibiza, donde los recursos son limitados, cada decisión constructiva tiene un impacto directo y duradero. No hablamos solo de levantar edificios, sino de cómo se comportan durante 30 o 40 años. Construir bien desde el inicio evita consumos excesivos de energía y de agua durante toda la vida útil del edificio.

Uno de los temas de los que no se suele hablar es del consumo de materiales. ¿Qué papel juega en la construcción?

El impacto empieza mucho antes de que el edificio exista. La transformación de materiales como el hormigón o el acero, junto con el transporte, generan una huella de carbono muy elevada. En una isla, además, todo llega de fuera. Apostar por materiales locales o de menor impacto ambiental no es solo una cuestión ecológica, es una decisión estratégica que debemos tener en cuenta.

En su opinión, a la hora de construir, ¿se está aprovechando el conocimiento tradicional de la arquitectura ibicenca?

No todo lo que deberíamos. La arquitectura tradicional de Ibiza ya incorporaba soluciones bioclimáticas muy eficientes: muros gruesos, orientación inteligente, pocas aperturas al sol directo… Hoy tenemos tecnología, pero a veces olvidamos esos principios básicos que reducen drásticamente la necesidad de climatización.

¿Qué importancia tiene el diseño bioclimático en la construcción actual?

Es fundamental. Un buen diseño donde se tenga en cuenta la orientación, la ventilación cruzada y el aislamiento adecuado, puede reducir de forma muy significativa el uso de aire acondicionado. Y eso, en una isla con picos de consumo energético muy altos en verano, marca la diferencia.

¿Por qué es tan determinante un buen diseño de las instalaciones de climatización y agua caliente?

Porque son el motor real del consumo. Puedes tener un edificio bien diseñado, pero si las instalaciones no están optimizadas, el consumo se dispara. Aquí es donde se decide de verdad la eficiencia.

En energía, ¿qué soluciones son más relevantes?

Sistemas como la aerotermia o la energía solar son claves. Ibiza tiene un potencial solar altísimo que todavía está infrautilizado. Reducir la dependencia de combustibles fósiles es una prioridad clara.

La gestión óptima del agua es otro gran reto en la isla.

Sin duda, es crítico. Sistemas de reutilización de aguas grises o recogida de agua de lluvia son soluciones que deberían generalizarse. Además, los equipos eficientes ayudan a reducir el consumo en momentos de máxima presión, como durante el verano.

¿Dónde se concentra el mayor consumo energético en las viviendas?

En la climatización, especialmente en verano. El uso intensivo del aire acondicionado es uno de los grandes retos para disminuir el consumo energético. Por eso, insistimos en combinar buen diseño con equipos eficientes. Esta es la única forma de reducir el consumo sin perder confort.

¿Qué papel juega la tecnología?

La domótica es una herramienta muy potente, sobre todo en viviendas de uso intermitente o vacacional. La domótica permite controlar y optimizar consumos en tiempo real y evitar derroches cuando la vivienda no está ocupada.

¿Cómo impacta todo esto en la sostenibilidad global de Ibiza?

De forma directa. Menos consumo implica menos presión sobre recursos como el agua y la energía, menos emisiones en una isla que depende del exterior y menos sobrecarga de infraestructuras en verano. Además, proteger el paisaje es esencial, porque es uno de los principales activos de la isla.

¿Cuál es la principal traba para que no se tenga en cuenta la sostenibilidad?

Diría que hay varias. Viviendas de alto standing con consumos muy elevados, reformas que priorizan la estética sobre la eficiencia, y en algunos casos falta de criterio técnico en decisiones claves de la obra. Todo eso suma, pero en negativo.

¿Y la gran oportunidad?

Es enorme. El sector tiene la capacidad de liderar un cambio real. Desde Servicios Palau creemos que nuestro papel es estratégico: asesorar, prescribir soluciones eficientes, formar a profesionales y facilitar que tanto la obra nueva como la rehabilitación incorporen sistemas más sostenibles.

¿El cambio depende solo de normativas?

No. La normativa ayuda, pero el cambio real viene del conocimiento y de la toma de decisiones informadas. Cuando el promotor, el arquitecto y el instalador entienden el impacto de lo que hacen, el resultado es completamente diferente y positivo.

¿Qué mensaje lanzaría al sector?

Que construir mejor no es una opción, es nuestra responsabilidad. En una isla como Ibiza, cada proyecto cuenta. Y hacerlo bien desde el inicio es la mejor inversión que podemos hacer en el futuro.