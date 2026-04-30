La educación, la mejor herramienta para ser sostenibles

Educación y concienciación son las dos palabras que más se repitieron y sobre las que giraron todas las medidas y propuestas que se presentaron en la Mesa de Expertos ‘Caminos hacia la sostenibilidad’ organizada por el Club Diario de Ibiza el miércoles 29 de abril.

Los expertos expresaron sus opiniones durante más de una hora y media. | FOTOS: SERGIO G. CAÑIZARES

Juan Tur, ingeniero y CEO de Solsulet, fue el primero en poner sobre la mesa, sin nombrarlo, que el exceso de dinero lleva a límites difíciles de comprender. «Me encuentro casas que instalan placas solares pero que al final, consumen mucho más que antes por la sensación de que consumir energía es gratis». En esta misma línea, Xavier Serrano, director comercial de Servicios Palau, que, como Tur, palpa la calle día a día, apuntó que «algunos clientes quieren doblar las instalaciones de climatización, aunque no sea necesario. Nuestra misión es asesorarles y explicarles que no es necesario, e incluso decirles que con los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), la instalación puede salirles gratis».

Mónica Madrid, durante una de sus intervenciones.

Para ayudar a esta concienciación, Mónica Madrid, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària, puso como ejemplos «los descuentos en el IBI por contar con placas solares en la vivienda o en el aparcamiento en el caso de los vehículos eléctricos».

Joan Lluís Ferrer, periodista y experto en medio ambiente, fue el encargado de conducir la Mesa de Expertos.

Otra forma de ayudar a concienciar es el asesoramiento energético que se lleva a cabo en Sant Antoni, como expuso Josefa Torres, concejala de Medio Ambiente, que ayuda a los ciudadanos a reducir la factura de la luz y de paso, mejorar la eficiencia de la vivienda o empresa, además de informar sobre las ayudas disponibles para la transición energética.

Juan Planells, arquitecto técnico y creador de Ibiza Observatorio de Edificación, invitó a «pensar en nuestros hijos y nietos y en volver al pasado cuando se aprovechaba todo, porque hemos llegado a límites inimaginables. ¿Cuál es el techo que nos podemos permitir para ser sostenibles?», preguntó. El tándem de Planells, Antonio Calvo, también arquitecto técnico y creador del Observatorio, propuso crear «la Universidad del Sol para enseñar a utilizar los recursos que tenemos gratis como el sol, las subvenciones o las plataformas para colaborar. La energía ha pasado de ser una necesidad a un campo de mejora», afirmó.

Vibra Hotels, con cerca de 40 hoteles, es un ejemplo de concienciación y entre los pasos dados, además de crear un Plan de Sostenibilidad Vibra 2026-2028 con resultados medibles, se han puesto manos a la obra para mejorar la eficiencia de sus edificios y servicios. Como datos, «los 28 equipos de aerotermia instalados, la disminución del consumo de entre un 15 y un 20% en hoteles con reductores de caudal eficientes, la reducción del 53% de consumo energético en algún hotel o la reducción de los desperdicios en las habitaciones en torno al 5%», detalló Susana Gómez-Sellés, responsable de comunicación y RSC de Vibra Hotels.

Especial Sostenibilidad | Mesa de expertos / DI

Pablo Vaggione, urbanista, experto en proyectos de cooperación internacional para Naciones Unidas, apuntó un tema del que no se suele hablar y el análisis de datos para tomar decisiones políticas. «No hay una unidad de medición ni se pueden comparar datos de lugares similares a Ibiza como podría ser Malta».

Aunque falte concienciación sí hay buenas prácticas. Juan Tur habló de la facilidad y las ayudas para instalar placas solares en las cubiertas y compartir la energía con los vecinos, un tema que gustó a Susana Gómez-Sellés -«tomo nota», dijo- ya que aunque un hotel esté cerrado, puede compartir la energía que genere. Josefa Torres avanzó que, tras el éxito de la comunidad energética creada en el colegio Cervantes, están trabajando en otras nuevas. También se mostró satisfecha por el rendimiento del agua, en torno al 90% y por los 7.700 contadores inteligentes instalados. Xavier Serrano puso el foco en la construcción con el hormigón celular, que permite reducir en un 50% los residuos de obra y la demanda de energía en el mismo porcentaje, eliminar en un 80% los puentes térmicos, algo que unido a la fotovoltaica ofrece excelentes resultados en viviendas y hoteles. Mónica Madrid aseguró que el Ayuntamiento de Santa Eulària aplica las normas que impone a los consumidores como la reutilización de aguas grises o de aguas pluviales. Conocedor de muchos países, Pablo Vaggione explicó que Singapur cuenta con un sistema por el que el agua reciclada se puede beber y no solo reutilizar, «es una estrategia de país que falta en España», sentenció. También como ejemplo internacional, Juan Planells expuso que la Isla de Man (ubicada entre Gran Bretaña e Irlanda ) consume 75 litros de agua por persona y día, mientras Ibiza consume 150 litros en invierno y 300 en verano. «Estamos al borde del colapso», dijo.

Además del agua y la energía, en la mesa moderada por el periodista de Prensa Ibérica y experto en medio ambiente, Joan Lluís Ferrer, se habló también de otros temas como la gestión de residuos, un asunto en el que todos se mostraron preocupados y para el que se están realizando acciones como la separación de residuos o la reducción. Pero como dijo Mónica Madrid, «es complicado meteter en la rutina de cada casa, hacer que instalen cinco cubos y decirle a la gente cómo reciclar».

La Mesa de Expertos contó con el patrocinio de Servicios Palau, Solsulet y Vibra Hotels, así como con el apoyo del Consell de Ibiza.