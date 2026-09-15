Un misterioso avión del Gobierno de Azerbaiyán estaciona en el aeropuerto de Ibiza

Un enorme avión perteneciente al Gobierno de Azerbaiyán ha llamado la atención este martes en el aeropuerto de Ibiza, donde se encuentra estacionado por motivos desconocidos. Concretamente, se trata de un A340-600, el modelo más largo que manufactura este fabricante de aeronaves.

El vehículo está decorado con la librea oficial de este país y ha sido asistido por varias furgonetas negras en la pista durante su estacionamiento. "No tenemos información sobre los pasajeros ni sobre el motivo de sus viajes", contestan desde AENA a pregunta de este periódico.

Se trata de un avión que ha empleado en algunos de sus desplazamientos el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, si bien parece que no ha sido así en esta ocasión. Este mismo martes, el mandatario, considerado un dictador en el escenario internacional, ha recibido en Bakú, capital de su país, al ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, tal y como confirma la Agencia Estatal de Noticias de Azerbaiyán. "El Parlamento Europeo es un nido de corruptos", ha dicho Aliyev, entre otras cosas, durante este encuentro.

Furgonetas negras junto al avión. / D.I.

El único nexo conocido del presidente de Azerbaiyán con Ibiza pasa por su prima Izzat Janim Javadova, conocida artísticamente como Mikaela Jav. En el verano de 2015, esta dj organizó varias fiestas en un local de ocio de la isla bajo la denominación 'Mikaela & Friends'.

Hace cinco años, Javadova y su marido fueron investigados en el Reino Unido por recibir más de 16 millones de euros de fuentes opacas. Resolvieron el asunto aceptando un embargo de casi cinco millones de euros, según informaron en su momento desde Organized Crime and Corruption Reporting Project.