Las lluvias vuelven a Ibiza esta semana: la Aemet prevé un cambio de tiempo a partir del jueves

El tiempo estable y soleado de los primeros días de la semana dará paso a un nuevo episodio de lluvias en Ibiza a partir del jueves. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un cambio claro de escenario después de varias jornadas con una probabilidad de precipitación prácticamente nula y una alerta naranja por una tormenta que pasó de largo en las Pitiusas pero que descargó en Mallorca.

Según el pronóstico para Ibiza, este lunes 14 predominarán los cielos poco nubosos o con algunas nubes, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados y una mínima de 19 grados.

La estabilidad continuará el martes y el miércoles. Para el martes 15, Aemet prevé una máxima de 29 grados y una mínima de 20, mientras que el miércoles 16 los termómetros se moverán en valores similares, también entre los 20 y los 29 grados.

El cambio llega el jueves

El giro meteorológico llegará el jueves 17, cuando la probabilidad de lluvia se dispara hasta el 90%. La Aemet representa ya esa jornada con cielos cubiertos y precipitaciones, aunque las temperaturas seguirán siendo suaves, con valores previstos de entre 20 y 29 grados.

Las lluvias podrían continuar durante el final de la semana. Para el viernes 18, la probabilidad de precipitación alcanza el 85%, con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. También el sábado 19 aparece marcado por la inestabilidad, con una probabilidad de lluvia del 70% y temperaturas previstas de entre 19 y 29 grados.

La temperaturas máximas del 13 de septiembre, en promedio, se han encontrado dos grados por encima de lo habitual, según la Aemet, pero se confirma el cambio de tiempo previsto con precipitaciones y las temperaturas máximas en descenso. Esta madrugada las mínimas se han situado por debajo de los 20 grados en las Pitiusas.