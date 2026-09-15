El Ibiza Balloon Festival regresa con vuelos al amanecer y espectáculo nocturno en Ses Variades

El Ibiza Balloon Festival celebrará su segunda edición del 18 al 20 de septiembre con tres días de vuelos de globos aerostáticos al amanecer, actividades familiares y el Ibiza Night Glow en Ses Variades. El espectáculo será gratuito y reunirá a diversos equipos internacionales de globos aerostáticos.

Cada mañana, a partir de las 6 horas, los pilotos realizarán un briefing para determinar el punto exacto de salida en función del viento y de las condiciones meteorológicas. A partir de las 7 horas comenzarán el montaje y el inflado de los globos, un proceso al que podrá acercarse el público. Entre las 7.45 y las 8.30 horas tendrá lugar el vuelo conjunto coincidiendo con el amanecer, antes del aterrizaje y la posterior recogida de los equipos.

El Ibiza Balloon Festival celebrará su segunda edición del 18 al 20 de septiembre. / Ibiza Balloon Festival

Los vuelos no estarán a la venta debido al reducido tamaño de las cestas. No obstante, la organización ha realizado sorteos a través de las redes sociales para que algunos de los participantes puedan vivir la experiencia desde el aire.

El festival combinará los vuelos al amanecer con propuestas para disfrutar en familia y una celebración nocturna. Según la organización, el objetivo es ofrecer una experiencia visual diferente en la que los globos sean los protagonistas del cielo de Ibiza.

El Ibiza Night Glow en Ses Variades se celebrará el sábado 19 de septiembre. Durante el espectáculo, los globos permanecerán en tierra y estarán iluminados por las llamas de sus quemadores al ritmo de la música, en una puesta en escena de luz, sonido y color.

El Ibiza Night Glow en Ses Variades se celebrará el sábado 19 de septiembre. / Ibiza Balloon Festival

La programación del Night Glow comenzará a las 18 horas con una sesión de dj Cris 44. Durante la tarde también habrá actividades infantiles como Cachirulo y pintacaras. A las 20 horas tendrá lugar un espectáculo de acrobacias y, a las 20.30 horas, se celebrará un espectáculo de luces y sonido protagonizado por los globos. La programación continuará a las 21 horas con la actuación de MAIK & REYA.

Durante toda la jornada, los asistentes dispondrán también de una zona de foodtrucks con diferentes propuestas de comida, bebidas, cafés y dulces. Además, entre las 18 y las 20 horas permanecerá abierta una zona de exposición.

El Ibiza Balloon Festival contará con pilotos con amplia experiencia internacional y, según la organización, nace con la vocación de crecer y consolidarse como una cita anual de referencia. El evento buscará atraer a visitantes de diferentes lugares del mundo y, al mismo tiempo, reforzar la identidad local y el orgullo de la comunidad.

La organización asegura que mantendrá un "firme compromiso" con la seguridad y la sostenibilidad y que prestará especial atención al respeto por el entorno natural de la isla.

Durante los tres días del festival, residentes y visitantes podrán asistir de forma gratuita a las actividades programadas, concebidas para compartir en familia o con amigos y contemplar los globos aerostáticos sobre el cielo de Ibiza.