Aena no concreta cómo abastecerá de agua al aeropuerto de Ibiza tras la ampliación

Aena todavía no ha concretado cómo garantizará el abastecimiento de agua del aeropuerto de Ibiza una vez ejecutada la amplia reforma prevista para la terminal de es Codolar. La documentación técnica que servirá de base para redactar los proyectos de las distintas actuaciones sí obliga a analizar la capacidad de los suministros actuales y las posibles ampliaciones que sean necesarias, pero no determina de dónde procederá el agua en el futuro ni calcula cuánto aumentará la demanda como consecuencia del crecimiento de las instalaciones.

La terminal se abastece exclusivamente mediante cinco pozos autorizados, después de que los intentos de Aena por conectarse a la red pública no hayan fructificado. El Ayuntamiento de Sant Josep asegura que no dispone de caudal suficiente para asumir ese suministro y el Govern sitúa la solución a largo plazo en la futura cuarta desaladora de Ibiza, una infraestructura que todavía tardará entre seis y ocho años en convertirse en realidad.

Mientras tanto, Aena ha iniciado el procedimiento para contratar los servicios de ingeniería que deberán convertir el nuevo diseño funcional del aeropuerto en proyectos constructivos. Es precisamente en esos documentos donde aparece pendiente de concretar uno de los servicios básicos que necesitarán las instalaciones ampliadas.

El pliego establece que el adjudicatario deberá desarrollar los ámbitos necesarios para definir los futuros proyectos y cita expresamente las obras hidráulicas de abastecimiento, fontanería, saneamiento y drenaje, además de las instalaciones destinadas al tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, no aparece una solución concreta para el abastecimiento de agua potable. No se establece que el aeropuerto vaya a continuar dependiendo de los pozos, que vaya a conectarse finalmente a la red municipal o que su suministro proceda de la futura desaladora. Tampoco se fija otra alternativa.

Sin previsión de cuánto aumentará el consumo

Los documentos tampoco cuantifican cuánta agua consume actualmente el aeropuerto ni cuánta necesitará una vez terminadas las actuaciones previstas. No figura una estimación en metros cúbicos o litros, ni un caudal diario, anual o punta para los meses de verano. La única cifra conocida sobre el consumo actual procede del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), que este verano señaló que Aena declara unos 80 millones de litros al año, equivalentes a unas 32 piscinas olímpicas.

Los últimos datos oficiales disponibles cifran el consumo del aeropuerto de Ibiza en 74 millones de litros de agua en 2024, un 13% más que el año anterior. La cifra más que duplica de largo los 34 millones de litros registrados en 2018. Ya en 2009, la evaluación ambiental publicada en el BOE calculaba que el consumo en el aeropuerto podría alcanzar alrededor de 90 millones de litros anuales en el horizonte de 2025, un cálculo que no iba mal encaminado, tal y como se ha comprobado posteriormente.

Por contra, los nuevos pliegos no realizan previsiones de este tipo y Aena encomienda al futuro adjudicatario estudiar este problema. Entre los trabajos técnicos que podrán exigirse figura el análisis de la capacidad actual de los suministros y la necesidad de futuras ampliaciones, nuevas acometidas y tratamiento de aguas. Estos estudios podrán solicitarse durante las distintas fases de elaboración de los proyectos en función de las necesidades que determine el director del expediente.

Es decir, el dimensionamiento de las futuras necesidades hídricas queda pendiente de los estudios que se realizarán durante la redacción de los proyectos. La documentación sí introduce criterios para reducir la demanda. En el apartado dedicado a las instalaciones de agua potable, agua caliente sanitaria y riego, Aena establece que deberá prestarse especial atención a reducir el consumo de agua y minimizar la energía necesaria para transportarla. También dispone que el agua depurada se aproveche para regar zonas verdes y jardines.

Una terminal mucho mayor

La falta de una solución definida para el suministro cobra importancia por la envergadura de la remodelación. La ampliación forma parte del nuevo escenario inversor que Aena contempla para es Codolar dentro del periodo 2027-2031, para el que se anunciaron 229,7 millones de euros, frente a los 75,9 millones del periodo anterior 2022-2026.

Las actuaciones previstas transformarán buena parte de la terminal. Entre otras medidas, el diseño funcional contempla desplazar 60 metros la fachada suroeste, ampliar la sala de embarque, construir un nuevo dique noreste de aproximadamente 170 metros de longitud, incorporar nuevos mostradores de facturación y aumentar las puertas de embarque. También se proyectan unos 5.000 metros cuadrados para oficinas de Aena, una nueva sala VIP de 2.000 metros cuadrados y una terraza, además de nuevas áreas comerciales, núcleos de aseos y una reorganización de las instalaciones interiores.

Fuera de la terminal se prevén igualmente nuevas infraestructuras, además del desvío del Camí des Codols y el soterramiento de parte del Torrent de sa Font. Pese a esta ambiciosa transformación, el propio pliego tampoco fija un aumento concreto de la capacidad del aeropuerto en pasajeros anuales ni una previsión del tráfico futuro que permita trasladar directamente ese crecimiento a una estimación de consumo de agua.

Cinco pozos como única fuente

Actualmente, el aeropuerto de Ibiza es el único entre los grandes aeropuertos españoles con más de cinco millones de pasajeros anuales que no recibe agua potable de la red pública. Aena ha explicado que solicita la conexión desde 2017 y que volvió a pedirla formalmente en junio de 2025. Sant Josep, sin embargo, sostiene que la red municipal no dispone de recursos suficientes para asumir las necesidades de es Codolar.

El aeropuerto continúa así obteniendo todo el suministro de sus cinco captaciones subterráneas, cuya agua, debido a su elevada salinidad, debe ser tratada mediante ósmosis inversa antes de ser destinada al consumo. El Govern considera que la futura cuarta desaladora de Ibiza, prevista en el municipio de Sant Josep, permitiría garantizar el suministro al aeropuerto y reducir o incluso clausurar las extracciones de los pozos. Sin embargo, su entrada en funcionamiento se encuentra todavía a varios años vista.