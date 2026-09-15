Empieza la construcción de las primeras escaleras mecánicas públicas de Ibiza, una reclamación de los vecinos: "Será un beneficio, aquí vive mucha gente mayor"

"Claro que será un beneficio. Aquí vive mucha gente mayor que sube y baja con las compras", asegura Carmen mientras atraviesa la zona de obras de la calle Juan Ramón Jiménez camino al supermercado. A pocos metros, los operarios trabajan este martes en la colocación de los tres tramos de escaleras mecánicas que permitirán salvar el pronunciado desnivel de Puig des Molins. Una actuación largamente esperada y que, a juzgar por las opiniones recogidas este martes entre quienes viven o transitan habitualmente por el barrio, convence a una amplia mayoría.

El argumento se repite entre los vecinos: las escaleras facilitarán especialmente el día a día de las personas mayores. Lalo, residente en la zona, todavía utiliza "siempre las escaleras" porque, bromea, por el momento puede hacerlo, aunque "más adelante, no se sabe". Por eso considera que la nueva instalación será "un puntazo". "Aquí hay mucha gente mayor", recalca. A ello suma otro uso frecuente de este paso: "Hay un par de hoteles y los turistas suben con las maletas".

La actuación comprende tres tramos de escaleras mecánicas entre la calle Juan Ramón Jiménez y Arxiduc Lluís Salvador, un recorrido que pretende mejorar la conexión peatonal entre la parte alta y baja de Puig des Molins. El proyecto cuenta con un importe de 785.785 euros y está financiado a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Su origen se remonta a una demanda planteada en los procesos de participación ciudadana desde 2018.

Además de facilitar los desplazamientos de los residentes, el proyecto busca mejorar la comunicación a pie entre puntos como el Museo Monográfico de Puig des Molins y el paseo de ses Figueretes, en una zona condicionada hasta ahora por unas escaleras empinadas y un desnivel especialmente incómodo para personas con dificultades de movilidad.

Arrancan las obras de las primeras escaleras mecánicas de Puig des Molins en Ibiza / Toni Escobar

Instaladas, "hasta el momento" sin poder funcionar

Antes de que los tres tramos pudieran llegar a su ubicación definitiva ha sido necesario preparar el terreno. Juan Piretto Leiva, encargado de la empresa adjudicada 'Vilor Infraestructuras', explica que buena parte del trabajo previo "ha consistido precisamente en despejar el espacio que ocuparán las nuevas estructuras".

"Hemos tenido que desplazar todos los servicios para hacer sitio a las escaleras", y pone como ejemplo: "saneamiento, pluviales, agua potable, alumbrado público, baja tensión y gas natural". Las conducciones que pasaban por la zona han sido trasladadas hacia el tramo empedrado y se ha preparado también toda la infraestructura necesaria para las instalaciones eléctricas. Para esta obra de gran envergadura se emplearon "técnicas para minimizar las vibraciones y reducir el impacto en los edificios colindantes".

Los trabajos han tenido otra particularidad debido a la proximidad del yacimiento de Puig des Molins. "Como es una zona arqueológica y podían aparecer restos, había un arqueólogo controlando en todo momento lo que se iba picando", explica Piretto y añade: "No ha aparecido nada, pero se ha estado controlando todo".

Plano y medidas de los tramos de las escaleras mecánicas / Web illessostenibles.travel

Superada esa fase, este martes llega uno de los momentos más visibles de la actuación. "Hoy ponemos los tres tramos", confirma el responsable de la obra. De igual forma, cabe destacar que aunque las escaleras queden instaladas, no significa que los vecinos vayan a poder utilizarlas inmediatamente.

"No hay luz todavía", resume Piretto cuando se le pregunta si las escaleras comenzarán a funcionar una vez colocadas. La instalación propia de la obra quedará preparada, incluidos los cuadros eléctricos, pero falta un elemento imprescindible: "disponer de la potencia necesaria". "El alumbrado de la zona funciona de manera independiente y las farolas ya están instaladas" , explica el encargado, por lo que el paso que queda pendiente afecta específicamente al suministro de las escaleras mecánicas.

Según detalla, será necesario llevar una línea desde el transformador situado en la parte alta hasta los cuadros de la nueva instalación. Esa parte corresponde a Endesa y, por tanto, la empresa constructora no puede concretar todavía cuándo podrán empezar a utilizarse. Sin embargo, Blanca Hernández, concejala de Obras y Vías Públicas del Ayuntamiento de Ibiza, asegura que "dentro de unas semanas será una realidad".

¿Qué les parece a los vecinos?

Mientras la parte técnica sigue su curso, en la calle las opiniones se suceden. Sergio Suárez, que se mueve habitualmente por Puig des Molins y es originario de Vigo, recibe la actuación con entusiasmo. Explica que allí conoce varios barrios donde ya funcionan soluciones similares y que los vecinos "están encantados".

En la misma línea se muestra Aron, que trabaja en la zona y coincide en que "aquí viven muchos mayores y será de gran ayuda". Su única duda tiene que ver precisamente con el éxito que puedan tener: teme que lleguen a "colapsarse" por la suma de residentes y turistas procedentes de los hoteles cercanos.

No todos comparten ese entusiasmo. Joaquín, que asegura llevar 60 años viviendo en el barrio, señala que "es un rollo, en unos días las colocan y se rompen", pronostica resignado. A su juicio, "eran mejores las escaleras de piedra" que había anteriormente. Admite que la actuación "irá mejor para el turismo", pero duda de sus ventajas para quienes viven allí. "Ya veremos", concluye con duda.

También hay quien observa la novedad con humor y es el caso de Sebastián y Hugo quienes aseguran estar "encantados", aunque inmediatamente plantean una pregunta: "No sé si estarán funcionando a la hora a la que ando por la calle, que es de noche". Entre risas, quieren saber si las escaleras tendrán horario y confían en que sigan activas durante la noche. "Haré los TikToks correspondientes en las escaleras", bromea uno de ellos. Al mismo tiempo, reconocen cierta curiosidad ante esta instalación poco habitual en la isla y temen que pueda terminar atrayendo a numerosos visitantes. La comparación, también entre risas, llega hasta la Sagrada Familia de Barcelona.

Más allá de las bromas, ambos insisten con la misma idea escuchada durante la mañana una y otra vez en Puig des Molins: quienes más pueden notar la diferencia son los vecinos de mayor edad. Incluso ponen nombre a una de ellas, Catalina, una vecina que, celebran, "tendrá a partir de ahora una ayuda para subir y bajar del barrio".