De la rotja al flaó: la Feria Gastro Ibiza y Formentera celebra la cocina de las Pitiusas

La IV Feria Gastro Ibiza y Formentera reunirá este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en el Recinto Ferial de Ibiza propuestas tradicionales y contemporáneas elaboradas con producto de las Pitiusas. El encuentro volverá a celebrarse junto a la 19ª Feria de la Cerveza de Ibiza, que contará con más de 200 referencias nacionales e internacionales.

La cita está impulsada por Eventos Musicales Ibiza e Imam Comunicación y cuenta con el patrocinio principal del Consell de Ibiza, junto a Ibiza Travel y Això Sí, és d’Eivissa!, y del Ayuntamiento de Ibiza. Cerca de 10.000 residentes y visitantes pasan cada año por ambas ferias.

Uno de los principales actos será "Cómete las islas", un recorrido gastronómico conducido por Celeste de la Banda en el que cuatro chefs elaborarán platos con productos de Ibiza y Formentera, acompañados por vinos y aceites de las islas.

El Recinto Ferial de ibiza durante la pasada edición de la Feria GastroIbz. / Juan Carlos Florez

Catalina Riera y Nuria Riera, de Ca n’Alfredo, abrirán el recorrido con un guisat de peix acompañado por aceite Joan Benet y vino de Can Rich. David Reartes, chef de Dúo y Retro, presentará desde Formentera una rotja en sashimi, acompañada por Blanc d’Àmfora de Can Rich y aceite de Ca na Platera, además de panes de xeixa y algarroba de Pomera.

Daniel Figueroa, chef y fundador de Ficus, reinterpretará sabores del recetario y producto local con matices latinoamericanos, en una propuesta maridada con Ibizkus y aceite ecológico de Can Miquel Guasch. Luciano D’Ambrosio, chef y propietario de Trattoria del Mar y Bistró del Mar, elaborará una crema tibia de patatas ibicencas, láminas crujientes de alcachofa y crudité de cigalas de la isla, acompañada por Negre d’Àmfora de Can Rich y aceite de Can Miquel Guasch.

Fuera del escenario, doce restaurantes, productores y proyectos ofrecerán sus especialidades. La Gula, La Santería y S’Espardell se incorporan por primera vez. S’Espardell preparará una croqueta de calamar con sobrasada, mientras que La Gula llevará su Pecado Capital, premiado como 'Mejor tarta de queso innovadora de España' en The Champions Cheesecake de Leganés, y estrenará una tarta inspirada en el flaó.

Sabores de las Pitiusas en la IV edición de la Feria GastroIbz. / Juan Carlos Florez

Sa Trugeta ofrecerá un bocadillo de pulled pork con cebolla caramelizada, rúcula y salsa parrilla, y la heladería 97 12º elaborará un helado de queso de cabra y miel con queso de Ses Cabretes. Carn & Coop y Agroeivissa compartirán el espacio de producto de cooperativa del Consell de Ibiza y Això Sí, és d’Eivissa!, con hamburguesas de porc negre y chips de patata roja de Ibiza.

La oferta se completará con Jamones Los Andaluces, Camàlic, Can Mario, Ficus, Salewski y La Santería, que presentará una tortilla de patatas con alioli, torreznos y limón. Sherium Group gestionará el espacio dedicado a bebidas y vinos de la tierra.

GastroIbz estrenará además un stand solidario de Fundación Conciencia, entidad vinculada a Ibiza que desarrolla proyectos sociales y medioambientales y trabaja con personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Los vinos y aceites de las Pitiusas tendrán también un papel destacado, con referencias de Can Rich e Ibizkus y aceites de Joan Benet, Can Miquel Guasch y Ca na Platera. La feria se celebra tras la vendimia de 2026, marcada por altas temperaturas que han añadido complejidad a la maduración, y antes del inicio de la cosecha de aceituna en Ibiza, que comienza con buenas expectativas.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 18 de septiembre a las 19 horas, con la participación de Sa Colla de sa Bodega y la conducción del actor David Pomar, mientras que "Cómete las islas" comenzará a las 20 horas. La programación musical contará con los djs Miguel Vera, Sr. Cardona, Toni Torres y Petit y Vázquez, de La Movida Ibiza.