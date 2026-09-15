Capitanía Marítima de Ibiza investiga el paso de motos de agua bajo Dalt Vila: "No pueden navegar libremente"

Capitanía Marítima investigará el paso de motos de agua bajo los acantilados de Dalt Vila y actuará si constata que se están incumpliendo las normas. Así lo ha confirmado el capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón Rius, después de las denuncias vecinales por la velocidad y la proximidad a las rocas con las que estos vehículos circulan por la zona de es Soto. “Tenemos constancia a través de lo publicado en Diario de Ibiza y, por supuesto, haremos una actuación. Si es sancionable, tendremos que sancionar”, afirma Gascón en declaraciones a este periódico.

El capitán marítimo explica que Capitanía trabaja en coordinación con la Autoridad Portuaria Balear en las labores de control y deja claro que, si durante las comprobaciones se detectan incumplimientos, se abrirá la vía sancionadora. “Si se incumplen las leyes, se puede sancionar. Lo estudiaremos porque sabemos que es una actividad que no está permitida”, señala.

Además, Gascón asegura que ya había advertido anteriormente a la APB sobre la prohibición de este tipo de actividad dentro de las aguas portuarias. “Yo ya me dirigí hace tiempo a la Autoridad Portuaria porque esa actividad dentro de las aguas portuarias estaba prohibida. Las motos no pueden navegar libremente dentro de aguas portuarias”, indica.

“La Autoridad Portuaria Balear, titular de las instalaciones, sabe que no pueden circular”, añade el capitán marítimo, que resume la actuación prevista a partir de ahora en dos pasos: “El plan es investigar y sancionar cuando se atestigüen las cosas que están mal, en base a las normas de aplicación”. De acuerdo a la normativa vigente, las conductas investigadas podrían ser consideradas infracciones graves contra la seguridad marítima, castigadas con multas de hasta 180.000 euros.

El Ayuntamiento pidió una investigación

Esta advertencia de Capitanía Marítima se produce después de que el Ayuntamiento de Ibiza anunciara la semana pasada que solicitaría mediante oficio a la APB, Capitanía Marítima y Costas que investigaran el paso de motos de agua por la zona situada bajo Dalt Vila y que “actúen en consecuencia”.

El concejal de Playas, Rubén Sousa, explicó que el Consistorio había analizado los "posibles incumplimientos” relacionados con esta actividad. Según indicó, una empresa dispone de una autorización para realizar excursiones de motos náuticas con salida desde el puerto de Ibiza, pero la normativa exige que este tipo de actividad se desarrolle fuera de la zona portuaria.

“Las motos deben remolcarse”, señaló Sousa. El concejal sostuvo que esta condición no se estaría respetando porque es Soto se encuentra dentro de la zona portuaria.

Hasta seis pasos diarios

El caso salió a la luz después de la denuncia de una vecina de Dalt Vila, quien aseguró que varias motos acuáticas pasan hasta seis veces al día por la parte inferior de es Soto y la Casa Broner, a gran velocidad y muy próximas a las rocas y a la base de la muralla.

La residente sostiene además que estos vehículos circulan a una distancia inferior a la permitida y que el ruido provoca molestias a la fauna del entorno. Según relata, una bandada de cormoranes abandona habitualmente la zona de forma precipitada cuando pasan las motos.

La vecina también asegura haber trasladado reiteradamente estos hechos al Ayuntamiento de Ibiza a través de la aplicación Línea Verde, acompañando los avisos de imágenes y otras pruebas. Pese a ello, denunció que las motos continúan pasando diariamente por este tramo del litoral y reclamó una mayor vigilancia en un enclave situado a los pies de Dalt Vila.