El Parador de Ibiza arrasa este verano: 94% de ocupación y por encima de la media nacional

El Parador de Ibiza ha cerrado los meses centrales de la temporada turística con una ocupación del 94% durante julio y agosto, por encima de la media registrada por el conjunto de la red de Paradores, que superó el 86%. El establecimiento de Ibiza continúa así consolidándose durante su primer año de actividad, en el que mantiene una ocupación superior al 88%.

Los datos del alojamiento de Dalt Vila se enmarcan en un verano récord para Paradores de Turismo, que ha facturado más de 80 millones de euros durante julio y agosto, la mayor cifra alcanzada hasta ahora por la compañía pública en este periodo. En el conjunto de la red se ocuparon durante estos dos meses más de 295.000 habitaciones, unas 11.000 más que en el verano de 2025. Agosto fue nuevamente el mes de mayor actividad, con una ocupación media del 90,8%, siete décimas superior a la del mismo mes del año pasado, y un incremento de los ingresos del 8%.

El Parador de Ibiza se coloca, por tanto, entre los establecimientos que han registrado niveles de ocupación elevados este verano, aunque los mayores porcentajes se han producido en otros puntos del país.

Más clientes extranjeros

El turismo internacional ha representado el 31,2% de los clientes de Paradores durante julio y agosto, ligeramente por encima del porcentaje de 2025. Reino Unido se mantuvo como el principal mercado extranjero, seguido de Estados Unidos, cuyo peso creció especialmente durante los meses estivales.

La compañía también destaca el comportamiento de su oferta gastronómica. Los restaurantes de la red sirvieron alrededor de 400.000 cubiertos, unos 3.000 más que durante el verano anterior, contribuyendo al crecimiento de los ingresos.

Por zonas, el norte de España volvió a registrar las cifras más elevadas, con una ocupación media del 91,4%, 1,1 puntos por encima de 2025. Canarias también mejoró notablemente, al pasar del 74% de ocupación del verano pasado al 80% este año.

Récord de ingresos

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha destacado que los resultados permiten a la compañía crecer mientras mantiene su apuesta por un turismo vinculado al patrimonio y a la desconcentración de los visitantes. La red cuenta actualmente con 99 establecimientos, el 70% de ellos situados en municipios de menos de 35.000 habitantes.

La compañía también asegura que han mejorado las valoraciones de sus clientes. El índice de reputación online alcanzó este verano el 88,3%, seis décimas más que en 2025, mientras que la satisfacción tras la estancia se situó en 4,60 puntos sobre 5. La ubicación de los establecimientos, el trato del personal y la singularidad de los edificios figuran entre los aspectos mejor valorados por los huéspedes.