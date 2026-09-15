Política
Prohens denuncia la "dejadez" del Gobierno de España ante la crisis migratoria de Baleares: "Les importa cero y nada"
El Govern asegura que la falta de medidas estatales ante las 5.300 llegadas de migrantes registradas este año genera una situación de desesperación e impotencia
Jordi Sánchez
Marga Prohens ha reconocido que el Govern vive una situación "desesperante" y "una enorme impotencia" por el papel que está desempeñando el Gobierno de España en la crisis migratoria que azota el archipiélago. La presidenta del Ejecutivo ha denunciado la "dejadez" del Gobierno y ha recordado que lleva "años" exigiendo más implicación de las instituciones estatales.
Prohens ha respondido así a la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien ha vuelto a llevar al pleno una pregunta relacionada con la crisis de Ceuta, que ha descrito como "la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no frenamos esta invasión". La ultraderechista ha denunciado que más de 5.300 migrantes han llegado a las costas del archipiélago en lo que llevamos de año y ha defendido que no se puede "normalizar" una situación que afecta a la seguridad ciudadana.
Por su parte, Prohens ha denunciado que tras cuatro reuniones bilaterales con el presidente Pedro Sánchez, y dos Conferencias de Presidentes, el Gobierno sigue sin actuar en Baleares. "He perdido ya la cuenta de las cartas que les he enviado. No solo no nos escuchan, sino que nos esconden información porque somos un mal menor", ha lamentado.
La presidenta ha recordado que antes de acceder al cargo ya reclamó al Gobierno central una reacción ante el incremento de llegadas irregulares al archipiélago y ha criticado que el PSIB hable de "incrementos significativos". "Que les diga que hacemos alarmismo a los vecinos de la Colònia de Sant Jordi que se han visto llegar este lunes una embarcación y que se cierran en su casa por miedo", ha criticado.
"Les importa cero y nada y el CNI ya alertado que la regularización está suponiendo un efecto llamada", ha advertido, al tiempo que reivindicaba la "batalla judicial" que el Govern ha emprendido contra las resoluciones de traslado de menores migrantes a Baleares. "He ido hasta Bruselas para pedir la activación de Frontex, y nos confirmaron que no estaba activado de forma permanente", ha señalado.
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Fuente: Diario de Mallorca
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