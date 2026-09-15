Si ves estas señales en una sandía, no la consumas

La sandía es una de las frutas más apetecibles cuando suben las temperaturas. Entre sus características destaca su contenido en vitamina A, que contribuye a mejorar la vista y a fortalecer el sistema inmunológico.

A la hora de comprar una sandía en el supermercado o en una frutería conviene fijarse en varios detalles. Una de las recomendaciones es escoger las piezas situadas en la parte superior de la pila, ya que las que permanecen debajo pueden haber sufrido golpes o haberse aplastado.

También es importante comprobar su peso. Si una sandía resulta demasiado ligera, puede significar que contiene poca agua y que, por tanto, está pasada y seca.

Cómo conservar la sandía

Aunque suele consumirse fresca durante el verano, la sandía es una fruta sensible al frío. Por este motivo, si se guarda en la nevera, lo más adecuado es colocarla en la zona menos fría.

El estado del tallo también puede ofrecer pistas sobre su maduración. Si está demasiado verde, significa que a la sandía todavía le faltan algunos días para madurar.

Las señales de que está en mal estado

Hay otros indicios que permiten detectar que una sandía ya no se encuentra en buenas condiciones. Si presenta manchas negras o blancas, significa que ha empezado a pudrirse y hay que tener cuidado antes de ingerirla.

Cuando la pulpa está agrietada, es una señal de que la sandía ya está pasada. Y si presenta moho, debe desecharse inmediatamente.

Fuente: Regió7