Alimentación
Si ves estas señales en una sandía, no la consumas
Las manchas negras o blancas, la pulpa agrietada y la presencia de moho son algunos de los indicios que alertan de que la fruta ya no está en buenas condiciones
Abril Benítez
La sandía es una de las frutas más apetecibles cuando suben las temperaturas. Entre sus características destaca su contenido en vitamina A, que contribuye a mejorar la vista y a fortalecer el sistema inmunológico.
A la hora de comprar una sandía en el supermercado o en una frutería conviene fijarse en varios detalles. Una de las recomendaciones es escoger las piezas situadas en la parte superior de la pila, ya que las que permanecen debajo pueden haber sufrido golpes o haberse aplastado.
También es importante comprobar su peso. Si una sandía resulta demasiado ligera, puede significar que contiene poca agua y que, por tanto, está pasada y seca.
Cómo conservar la sandía
Aunque suele consumirse fresca durante el verano, la sandía es una fruta sensible al frío. Por este motivo, si se guarda en la nevera, lo más adecuado es colocarla en la zona menos fría.
El estado del tallo también puede ofrecer pistas sobre su maduración. Si está demasiado verde, significa que a la sandía todavía le faltan algunos días para madurar.
Las señales de que está en mal estado
Hay otros indicios que permiten detectar que una sandía ya no se encuentra en buenas condiciones. Si presenta manchas negras o blancas, significa que ha empezado a pudrirse y hay que tener cuidado antes de ingerirla.
Cuando la pulpa está agrietada, es una señal de que la sandía ya está pasada. Y si presenta moho, debe desecharse inmediatamente.
Fuente: Regió7
- El PSOE de Ibiza pide la cabeza de Catiana Fuster: 'No puede continuar ni un minuto más al frente de la concejalía tras saltarse las instrucciones de Educación
- Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
- Madres del colegio de Jesús: 'No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase
- Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas
- Adiós al alquiler de barcos sin titulación en Ibiza y Formentera
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera: sigue la evolución del tiempo en directo
- La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h
- Las lluvias vuelven a Ibiza esta semana: la Aemet prevé un cambio de tiempo a partir del jueves