La ministra Isabel Rodríguez visita Ibiza para abordar el problema de la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitará Ibiza este miércoles 16 de septiembre para participar en un acto centrado en el acceso a la vivienda y en las políticas necesarias para garantizar alquileres y hogares asequibles. La cita, organizada por el PSOE, tendrá lugar a las 19.30 horas en el auditorio del Club Diario de Ibiza y estará abierta al público.

Rodríguez estará acompañada por la secretaria de Vivienda del PSIB-PSOE y candidata del PSOE a la Alcaldía de Ibiza, Elena López Bonet, y por el diputado en el Parlament balear y candidato a la presidencia del Consell de Ibiza, Àlex Pitaluga.

El encuentro abordará algunos de los principales problemas que afectan actualmente al mercado residencial en Ibiza y en el conjunto de Baleares, como el encarecimiento de los alquileres, la falta de vivienda pública y el impacto de los usos turísticos y especulativos sobre la vivienda habitual.

Regulación del alquiler

Uno de los ejes del acto será la regulación del alquiler como herramienta para contener los precios. El PSOE recuerda que el Govern balear no ha declarado las islas como zonas tensionadas, pese a disponer, según la formación, de estudios que permitirían esa declaración.

También se debatirá sobre la necesidad de limitar los usos especulativos de la vivienda y sobre el efecto del alquiler turístico en el mercado residencial.

La bienvenida correrá a cargo del secretario general de la Federación Socialista de Ibiza y candidato a la Alcaldía de Sant Josep, Vicent Roselló, mientras que la clausura la realizará la vicesecretaria general del PSIB-PSOE y candidata a la presidencia del Govern balear, Rosario Sánchez.