Detenido por intentar matar con un cuchillo al trabajador de un aparcamiento en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido a un español de 36 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de atacar con un cuchillo de gran tamaño un empleado de un establecimiento situado en Platja d'en Bossa. El arrestado había causado previamente daños en el mobiliario de un aparcamiento, según ha informado el Cuerpo Armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron a la una de la madrugada de este lunes, cuando un empleado del establecimiento observó a una persona que circulaba por la zona del estacionamiento con un patinete eléctrico y entraba y salía en varias ocasiones por la puerta principal del aparcamiento.

El trabajador le indicó las normas internas del aparcamiento, que establecen la prohibición de acceder al recinto con patinetes, motocicletas y vehículos similares. Según la Guardia Civil, el hombre hizo caso omiso y continuó circulando con el patinete, lo que provocó una colisión y diversos daños en el mobiliario del aparcamiento.

Cuchillo escondido en la riñonera

Cuando el empleado le recriminó su actuación, el presunto autor adoptó una actitud desafiante y agresiva hacia el trabajador y las personas que se encontraban presentes. A continuación, sacó de una riñonera que llevaba un cuchillo y se dirigió hacia el empleado mientras le profería amenazas.

Ante esta situación, el trabajador consiguió reducir e inmovilizar al hombre y retirarle el arma blanca, mientras otra persona alertaba a la Guardia Civil del Puesto de Sant Josep. Los agentes, que se encontraban en las inmediaciones, acudieron rápidamente al lugar.

Tras recoger las declaraciones de los testigos y visualizar las imágenes de una cámara de seguridad, los agentes detuvieron al hombre por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Durante la mañana de este lunes, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.