Amnesia Ibiza celebra 50 años con una orquesta en plena pista

Hay noches que se salen del guion incluso en Ibiza. Este sábado 19 de septiembre, Amnesia Ibiza celebra una de ellas dentro de la programación de su 50 aniversario. La emblemática Terraza del club cambiará por unas horas la configuración habitual de la pista para recibir a Haçienda Classiçal, un proyecto que traslada algunos de los grandes himnos de la música dance al lenguaje de una orquesta en directo.

La propuesta nace de The Haçienda de Manchester, uno de los espacios estrechamente ligados a la evolución de la cultura club británica, y llega a Amnesia con una idea tan sencilla como poco frecuente en una discoteca: reunir sobre el mismo escenario el pulso de la música house con cuerdas, metales, percusión y voces.

No se trata de transformar los clásicos de la pista hasta hacerlos irreconocibles, sino de llevarlos a otro territorio manteniendo intacta su energía. El resultado se mueve entre el concierto y una sesión de club y convierte canciones asociadas durante décadas al baile en composiciones interpretadas por músicos en directo.

De Manchester a Ibiza

Haçienda Classiçal acumula nueve años de trayectoria y ha presentado su particular lectura de la cultura dance en algunos de los escenarios más reconocidos del Reino Unido. Royal Albert Hall, Castlefield Bowl y The Warehouse Project figuran entre los espacios por los que ha pasado un proyecto que también ha formado parte de festivales y grandes recintos.

Su desembarco en Ibiza tendrá además un componente especialmente simbólico. Amnesia nació hace medio siglo como un lugar abierto a la experimentación, donde géneros, públicos y formas de expresión diferentes podían compartir un mismo espacio. Cinco décadas después, introducir una orquesta en plena pista conecta con esa voluntad de llevar la música más allá de las convenciones.

Cartel del evento de Haçienda Classiçal en Amnesia Ibiza. / Amnesia Ibiza

Uno de los momentos destacados de la noche llegará de la mano de Alison Limerick, invitada especial de la cita. La cantante interpretará en directo ‘Where Love Lives’, uno de los temas más reconocibles de la música house, trasladando su voz a un escenario especialmente vinculado a la historia del clubbing en Ibiza.

Junto a ella estará Graeme Park, figura fundamental de The Haçienda y pionero del house británico. Park comenzó su residencia en el club de Manchester en 1988 y permaneció nueve años en su cabina. En Haçienda Classiçal ejerce como dj y supervisor musical, conectando directamente el espectáculo actual con la historia del espacio del que nació.

El cartel incluido para la cita amplía todavía más la conexión entre distintas generaciones de la música de baile, con nombres como David Morales, Inner City en directo, Todd Terry, Mike Pickering y DJ Paulette, además del propio Graeme Park y Alison Limerick.

Dos historias del clubbing en una misma pista

La llegada de Haçienda Classiçal adquiere una dimensión particular dentro del 50 aniversario de Amnesia Ibiza. Más allá de incorporar una orquesta a una discoteca, la cita pone frente a frente dos maneras de entender el club que nacieron en lugares y momentos diferentes, pero que compartieron una apuesta por la libertad y la experimentación musical.

La Terraza será el punto de encuentro de esas dos historias. Por un lado, el legado de The Haçienda y su influencia en la cultura dance británica. Por otro, medio siglo de Amnesia como uno de los escenarios de referencia de la noche ibicenca.

Este sábado, los focos seguirán encendidos y la pista continuará siendo una pista. Pero entre la electrónica aparecerán violines, metales, percusión y voces en directo. Una orquesta tomará Amnesia para celebrar 50 años de música haciendo precisamente lo que ha definido al club durante décadas: probar algo diferente.