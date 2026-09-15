Ibiza recupera este domingo el teatro en la calle en Dalt Vila con ‘Quatre estampes eivissenques’
La representación comenzará a las 11 horas en el Portal de ses Taules y se enmarca en el Pla de Dinamització del Patrimoni
El Ayuntamiento de Ibiza retomará este domingo el Pla de Dinamització del Patrimoni con la representación de 'Quatre estampes eivissenques', una obra de Bernat Joan a cargo de la compañía independiente Anna Xantal. La actividad comenzará a las 11 horas y tendrá como punto de encuentro el Portal de ses Taules. La participación será gratuita y no será necesario inscribirse previamente.
La obra forma parte del bloque de teatro en la calle incluido en el plan municipal y volverá a representarse los días 15 de noviembre, 24 de enero de 2027 y 21 de marzo de 2027. La propuesta llega una semana después de la celebración de la Nit del Patrimoni y se integra en una programación que busca acercar Dalt Vila y el patrimonio histórico de la ciudad a residentes y visitantes durante todo el año.
Cinco bloques de actividades
El Pla de Dinamització del Patrimoni se estructura en cinco apartados: visitas teatralizadas, itinerarios patrimoniales, lecturas dramatizadas, teatro en la calle y música. Entre las próximas propuestas figuran visitas teatralizadas los días 17 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre, así como diferentes rutas guiadas por la ciudad histórica.
Los itinerarios abordarán temáticas como los orígenes de Dalt Vila, los edificios emblemáticos y la declaración de Ibiza como Patrimonio Mundial. También se celebrarán lecturas dramatizadas en Es Polvorí, centradas en personajes vinculados a la historia de Ibiza.
La concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, ha explicado que el objetivo es “cuidar, modernizar y poner en valor los barrios históricos y el patrimonio de la ciudad”, además de devolver protagonismo y actividad a estas zonas. El plan incluye asimismo la programación musical desarrollada durante los últimos meses en espacios patrimoniales, con ciclos como Nits al Baluard, Lluna d’Estiu, Ibiza Concerts o el festival Eivissa Jazz.
Domínguez ha defendido que el objetivo es convertir el patrimonio en un elemento “vivo”, que la ciudadanía pueda conocer, disfrutar y cuidar a través de actividades culturales y divulgativas durante todo el año.
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