Xavier Serrano Puntas: «En viviendas, los sistemas inteligentes de energía suponen un ahorro económico»

«La verdadera eficiencia no está en cada equipo por separado, sino en cómo todos los sistemas de la vivienda trabajan de forma coordinada»

En un momento en el que la eficiencia energética y la sostenibilidad se han convertido en prioridades tanto económicas como ambientales, el sector residencial da un paso más, ya no basta con instalar equipos eficientes, sino que es imprescindible que todos los sistemas de la vivienda trabajen de forma conjunta. Ventilación, suelo radiante, aire acondicionado y control inteligente forman parte de un mismo ecosistema que, bien diseñado, permite reducir el consumo, mejorar el confort y garantizar una mayor calidad del aire interior. Servicios Palau apuesta por un enfoque integral que transforma la forma de entender la vivienda: más eficiente, más saludable y preparada para el futuro. En un contexto donde la eficiencia energética ya no es una opción sino una necesidad, el sector residencial evoluciona hacia viviendas concebidas como sistemas inteligentes.

Los expertos de Servicios Palau analizan y asesoran a sus clientes sobre el proyecto más adecuado para cada caso.| | S.P.

Cuando hablamos de eficiencia energética en el hogar, ¿cuál es el principal cambio de mentalidad que debemos adoptar?

El cambio es profundo. Venimos de una cultura basada en la instalación de equipos y tenemos que pasar a una cultura basada en sistemas. No se trata de elegir el mejor producto del mercado en cada categoría, sino de diseñar una solución global donde todos los elementos trabajen en equilibrio. Una vivienda eficiente no es la que más tecnología tiene, sino la que mejor la integra. Cuando la integración se hace bien, no solo se reduce el consumo, sino que se mejora radicalmente el confort y la experiencia del usuario.

¿Qué ocurre cuando no existe esa integración?

En muchos casos solemos ver viviendas técnicamente correctas, pero ineficientes en la práctica. Equipos que funcionan de forma independiente, consumos más altos de lo necesario y situaciones de confort inestables son la consecuencia de estancias con diferentes temperaturas, sensación de aire seco o húmedo, o incluso de sistemas que se interfieren entre sí. Estas situaciones no suelen ser a causa de un problema en los equipos, sino de un diseño mal planificado. Sin una visión global, es muy difícil optimizar el resultado final.

¿Qué papel juega el aislamiento de la vivienda en este planteamiento?

El aislamiento es la base sobre la que se construye todo lo demás. Una buena envolvente reduce la demanda energética de la vivienda, pero también cambia completamente las reglas del juego. En viviendas bien aisladas, ya no tiene sentido sobredimensionar instalaciones como se hacía antes. Lo que necesitamos son sistemas más precisos, más modulantes y mucho más coordinados. El aislamiento no solo reduce el consumo, sino que obliga a diseñar mejor.

Entonces, ¿todavía se siguen sobredimensionando las instalaciones?

Sí, más de lo que se debería. Por inercia o por falta de análisis, muchas instalaciones se diseñan pensando en escenarios que ya no existen. Esto provoca que se den consumos innecesarios, una menor eficiencia y, en algunos casos, incluso repercute en el confort, que es deficiente. Una vivienda bien aislada no necesita más potencia, necesita un planteamiento más inteligente para gestionar la energía.

¿Podríamos decir que cuanto mejor esté diseñada la vivienda, más importante es el control?

Exactamente. Cuanto más eficiente es la envolvente, más protagonismo tiene el control. Porque las demandas energéticas son menores, pero también más sensibles. Un pequeño desajuste puede tener un gran impacto. Por eso, el control se convierte en el elemento que garantiza que todo funcione de forma equilibrada y optimizada.

¿Por qué es tan importante la ventilación?

Porque en una vivienda moderna, bien aislada y estanca, la ventilación deja de ser natural y pasa a ser mecánica y controlada. Esto es clave. Los sistemas con recuperación de calor permiten renovar el aire sin perder energía, manteniendo una calidad del aire óptima de forma constante. Además, ayudan a controlar la humedad, algo especialmente importante en zonas como Ibiza y Formentera. Estamos hablando de un sistema que impacta directamente en la salud, el confort y el consumo.

¿Qué relación tiene la ventilación con la climatización?

Se relacionan de forma directa. Una buena ventilación reduce la carga térmica, lo que permite que los sistemas de climatización trabajen menos y mejor. Cuando todo está coordinado, conseguimos que la vivienda mantenga unas condiciones estables con un consumo muy contenido.

¿Qué aporta el suelo radiante dentro de este enfoque?

Aporta eficiencia y calidad de confort. Al trabajar a baja temperatura, es un sistema muy eficiente y perfectamente compatible con las energías renovables. Además, distribuye la temperatura de forma homogénea, sin corrientes ni ruidos. En combinación con otros sistemas, también permite refrescar, lo que en climas como el de Ibiza y Formentera supone una gran ventaja.

Sostenibilidad: Una solución para cada proyecto Servicios Palau apuesta por productos innovadores y sostenibles, pero también por acompañar al cliente en todo el proceso con un asesoramiento experto que permita escoger las soluciones que mejor se adapten a cada proyecto. Una vivienda eficiente debe planificarse desde el inicio, con el objetivo de integrar tecnologías que funcionen de forma coordinada para optimizar el consumo de energía y de agua.La construcción sostenible avanza hacia hogares cada vez más confortables, eficientes y respetuosos con el entorno. Así que la combinación de materiales de altas prestaciones, energías renovables y sistemas de gestión inteligente permite reducir el impacto ambiental sin renunciar al bienestar. En este camino, soluciones como el hormigón celular, por su capacidad aislante, junto a la aerotermia, el suelo radiante, la energía fotovoltaica o la ventilación con recuperación de calor, marcan la diferencia en el rendimiento energético del edificio. Gracias a la integración de estos sistemas y al control inteligente del clima y la energía, actualmente ya es posible impulsar viviendas prácticamente autosuficientes.Servicios Palau mantiene un firme compromiso con esta transformación del sector, promoviendo una construcción más responsable, eficiente y preparada para el futuro, en beneficio tanto de los propietarios como del entorno en el que vivimos.

¿Y el aire acondicionado es necesario?

Sigue siendo necesario, pero cambia completamente su papel. En lugar de ser el sistema principal, pasa a ser un complemento. Esto permite reducir su uso, evitar picos de consumo y mejorar la sensación de confort. Es un cambio muy importante, porque durante años ha sido el eje central de la climatización en muchas viviendas.

¿Qué beneficios percibe el usuario final cuando todo el sistema está bien integrado?

Lo que percibe es que la vivienda funciona sola. Hay una temperatura estable, el aire es limpio, no hay ruidos ni corrientes molestas y el consumo está optimizado sin necesidad de una intervención constante. Es un confort silencioso, pero muy evidente cuando se compara con una vivienda convencional.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que se deberían evitar?

El principal error es no plantear el proyecto de forma integral desde el inicio. También es muy habitual sobredimensionar equipos o no tener en cuenta la interacción entre sistemas. Y, por último, subestimar la importancia del control. Sin control, es muy difícil que una instalación funcione de forma realmente eficiente.

Desde el punto de vista económico, los clientes ¿cómo valoran esta inversión?

Cada vez están más informados y lo valoran mejor. Hay un retorno claro en términos de consumo, mantenimiento y durabilidad. Pero, además, el mercado empieza a valorar mucho este tipo de viviendas. No es solo una cuestión de ahorro, sino de calidad. Y eso se refleja también en el valor del inmueble.

En Ibiza y Formentera, ¿hay factores que hagan aún más relevante este enfoque integral?

Sí, especialmente debido a la humedad, las temperaturas en verano y el uso estacional de algunas viviendas. Muchas viviendas pasan periodos en los que están vacías, y eso exige sistemas que mantengan condiciones interiores adecuadas de forma eficiente. Una vivienda bien diseñada no solo consume menos, sino que se conserva mejor.

Más allá de la vivienda individual, ¿qué papel juegan este tipo de soluciones en la sostenibilidad de las Pitiusas?

Su papel es fundamental. Ibiza y Formentera son entornos limitados, con recursos energéticos y naturales que debemos gestionar con responsabilidad. Cada vivienda que reduce su consumo energético, optimiza sus instalaciones y mejora su eficiencia está contribuyendo directamente a reducir la presión sobre la isla. La suma de muchas pequeñas decisiones bien hechas tiene un impacto enorme

.¿Qué aspectos deberían tener en cuenta los propietarios o promotores desde el inicio?

Deberían pensar en tres claves muy claras. Primero, diseñar la vivienda con una buena envolvente térmica. Segundo, apostar por sistemas eficientes que trabajen con una baja demanda energética. Y tercero, asegurar una integración real mediante sistemas de control. Si estos tres pilares se cumplen, el resultado es una vivienda mucho más sostenible y confortable.

¿Qué papel juega una empresa como Servicios Palau en este proceso?

El papel de Servicios Palau es acompañar al cliente desde el inicio para asegurar que todas las decisiones se toman con una visión global. No se trata solo de instalar equipos, sino de diseñar soluciones que funcionen a largo plazo. Aportamos conocimiento, experiencia y una visión integral que es clave para evitar errores y maximizar resultados.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la sociedad pitiusa?

Que la sostenibilidad empieza en cada vivienda. No es un concepto abstracto, es algo tangible que se traduce en cómo diseñamos, cómo construimos y cómo vivimos nuestros espacios. Apostar por la eficiencia y la integración de sistemas no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que contribuye a preservar el entorno único que tenemos en Ibiza y Formentera. Y eso es una responsabilidad compartida que empieza por uno mismo.

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