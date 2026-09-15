La gasolina supera los dos euros por litro en Ibiza tras la retirada progresiva de las ayudas a los carburantes

Llenar el depósito vuelve a ser más caro en Ibiza. Los últimos precios muestran que la gasolina 95 se mueve ya en buena parte de la isla alrededor de los dos euros por litro, e incluso supera esa barrera en varias gasolineras, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. En el caso del gasóleo, los precios también se han acercado mucho a los de la gasolina 95 y, en algunas estaciones de Ibiza, incluso se sitúan por debajo.

La opción más barata localizada en la isla para gasolina 95 se encuentra en Sant Antoni, donde Eroski marca 1,869 euros por litro. En la ciudad de Eivissa, Carburantes Ibiza ofrece el litro a 1,889 euros y Autonetoil a 1,919 euros.

En el otro extremo aparecen varias estaciones donde el precio ya supera los dos euros. En Santa Eulària, BP y Repsol marcan 2,009 euros, mientras que Moeve llega a 2,039 euros por litro. En Sant Josep, BP Sant Jordi se sitúa en 2,015 euros y Moeve, en 2,029.

En Sant Joan, la gasolina 95 se vende a 1,999 euros por litro, mientras que en Santa Gertrudis figura a 1,970 euros. En Sant Rafel, los últimos datos disponibles sitúan los precios entre 1,919 y 1,979 euros.

En Eivissa ciudad, además de las estaciones más baratas, Galp se sitúa en 1,949 euros, Shell en 1,985 euros y varias estaciones de Repsol y Cepsa alcanzan entre 2,025 y 2,029 euros por litro. La media local ronda los 1,98 euros.

La ayuda no ha desaparecido todavía, pero se ha reducido

El encarecimiento coincide con la retirada gradual del alivio fiscal aprobado por el Gobierno a raíz de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo. El Ejecutivo estableció una reducción progresiva del Impuesto sobre Hidrocarburos: el alivio pasó de 20 céntimos por litro a 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 céntimos en septiembre, con la previsión de retirarlo completamente en octubre si se mantiene la normalización de los mercados.

Para determinados profesionales del transporte, así como para agricultores, ganaderos y pescadores, las ayudas se mantienen en condiciones distintas durante septiembre.

Ibiza, por encima de la media nacional

Los precios de la isla se mantienen además por encima de la media española. Las referencias disponibles sitúan este martes la gasolina 95 nacional en torno a 1,87 euros por litro, mientras que en Vila la media alcanza aproximadamente 1,98 euros; en Sant Antoni, 1,989; en Santa Eulària, 2,019; y en Sant Josep, 2,022 euros.

La diferencia entre repostar en una estación u otra también resulta notable. Entre los 1,869 euros por litro de la opción más barata localizada en Sant Antoni y los 2,039 euros de algunas estaciones de Santa Eulària hay 17 céntimos por litro, lo que supone 8,50 euros de diferencia al llenar un depósito de 50 litros.