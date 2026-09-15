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La Aemet pone a Ibiza y Formentera en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas este jueves

El aviso estará activo durante todo el jueves 17 de septiembre por precipitaciones que pueden dejar 50 litros en una hora y tormentas acompañadas ocasionalmente de fuertes rachas de viento o granizo

Una calle de Ibiza anegada por las lluvias del año pasado.

Una calle de Ibiza anegada por las lluvias del año pasado. / DI

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Ibiza y Formentera estarán este jueves 17 de septiembre bajo alerta naranja por lluvias y tormentas, en una jornada marcada por un importante cambio de tiempo tras las altas temperaturas y el cielo despejado del miércoles. El aviso por lluvias de peligro importante estará vigente desde la medianoche hasta las 23.59 horas del jueves en Ibiza y Formentera. La previsión de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet) contempla una precipitación acumulada de hasta 50 milímetros en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Durante el mismo periodo también permanecerá activo el aviso por tormentas, igualmente con nivel de peligro importante y una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Según el detalle del aviso, podrán estar acompañadas ocasionalmente de rachas fuertes de viento o granizo.

Del sol del miércoles a las lluvias del jueves

La previsión meteorológica muestra todavía una jornada estable para este miércoles 16, con cielos despejados durante buena parte del día. La probabilidad de precipitación será del 0% hasta las 18 horas y aumentará al 30% durante el tramo comprendido entre las 18 y las 24 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 30 grados.

El cambio más acusado llegará el jueves 17. Entre las 00.00 y las 12.00 horas la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, mientras que para la segunda mitad del día se situará en el 80%. Las temperaturas previstas estarán entre los 16 y los 29 grados.

La inestabilidad continuará el viernes y el sábado

Las precipitaciones seguirán presentes el viernes 18, con una probabilidad del 85% entre la medianoche y las 12 horas y del 65% durante el resto de la jornada. Las temperaturas bajarán ligeramente, con valores previstos de entre 16 y 27 grados.

Para el sábado 19 continuará el tiempo inestable, con una probabilidad de precipitación del 75%. Los termómetros se moverán entre los 18 y los 29 grados.

Noticias relacionadas y más

La situación cambiará de cara al domingo 20, cuando la probabilidad de lluvia descenderá hasta el 10% y se esperan intervalos de nubes y claros. Las temperaturas se situarán entre los 19 y los 29 grados.

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