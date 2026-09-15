Sant Josep recupera 169 oraciones tradicionales de Ibiza en un libro sobre piedad popular

La iglesia de Sant Jordi acogió ayer la presentación del libro 'Recull d’oracions i resos de la pietat popular eivissenca', una publicación impulsada en el marco del programa ‘Units pel nostre parlar’ del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.

El proyecto nace con el objetivo de recuperar y conservar oraciones tradicionales que durante generaciones han formado parte de la vida cotidiana de las familias ibicencas y que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de desaparecer.

Portada del libro, obra de Tirurit / ASJ

Para elaborar el volumen, el Ayuntamiento pidió la colaboración de las asociaciones de mayores, que animaron a sus socios a compartir las oraciones que recordaban y que habían aprendido de generación en generación. La respuesta superó las previsiones iniciales y permitió reunir 169 oraciones, además de vidas de santos y los mandamientos desarrollados.

Variantes según la persona o el municipio

El trabajo de recopilación ha permitido constatar además la riqueza y diversidad de esta tradición oral. Una misma oración puede presentar distintas versiones dependiendo de la persona o del municipio en el que se haya conservado, una circunstancia que refleja la transmisión oral de estas fórmulas a lo largo de los años. La iniciativa pretende también poner en valor las palabras, expresiones y tradiciones vinculadas a la identidad cultural de Ibiza y facilitar que este patrimonio llegue a las nuevas generaciones.

El proyecto ha evidenciado igualmente "el interés de la ciudadanía por conservar esta parte de la cultura popular", añader el Ayuntamiento en un comunicado. De hecho, las nuevas aportaciones que se han seguido recopilando podrían permitir ampliar el contenido del libro en futuras ediciones.