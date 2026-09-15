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Un incendio agrícola moviliza a Ibanat y Bomberos en Santa Eulària

En el operativo ha participado un medio aéreo

Vista aérea del incendio.

Vista aérea del incendio. / @AgriculturaGOIB

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Un incendio agrícola declarado en Can Ramon, en Santa Eulària, ha obligado a movilizar este martes sobre las 12.30 horas a medios de la Conselleria de Agricultura del Govern balear y de Bomberos de Ibiza.

Según la información difundida por Agricultura en sus rees sociales, en la zona han trabajado un medio aéreo, una autobomba, 12 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente.

Zona afectada por el fuego.

Zona afectada por el fuego. / Bomberos de Ibiza

A este dispositivo se han sumado efectivos de Bomberos de Ibiza, que han intervenido con un cabo, cinco bomberos y dos autobombas. El incendio se ha declarado en una zona agrícola de Santa Eulària.

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Justo esta madrugada se produjo otro incendio, en este caso forestal, en Siesta. En total ardieron 300 metros cuadrados de masa forestal, según informaron desde el Parque Insular de Bomberos.

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