Sucesos
Un incendio agrícola moviliza a Ibanat y Bomberos en Santa Eulària
En el operativo ha participado un medio aéreo
Un incendio agrícola declarado en Can Ramon, en Santa Eulària, ha obligado a movilizar este martes sobre las 12.30 horas a medios de la Conselleria de Agricultura del Govern balear y de Bomberos de Ibiza.
Según la información difundida por Agricultura en sus rees sociales, en la zona han trabajado un medio aéreo, una autobomba, 12 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente.
A este dispositivo se han sumado efectivos de Bomberos de Ibiza, que han intervenido con un cabo, cinco bomberos y dos autobombas. El incendio se ha declarado en una zona agrícola de Santa Eulària.
Justo esta madrugada se produjo otro incendio, en este caso forestal, en Siesta. En total ardieron 300 metros cuadrados de masa forestal, según informaron desde el Parque Insular de Bomberos.
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