El PP de Ibiza exige reforzar la frontera marítima de Baleares tras los hechos de Ceuta

El Partido Popular de Ibiza reclamará en las distintas instituciones un refuerzo estable de la frontera marítima de Baleares ante el aumento de la presión migratoria y con el objetivo de evitar situaciones como la vivida en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales de PP Eivissa, Jacobo Varela, ha explicado que los grupos municipales y del Consell defenderán una moción en la que se pide al Gobierno central que actúe con mayor anticipación y dote de más medios humanos, materiales y tecnológicos a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según Varela, lo ocurrido en Ceuta debe servir como "advertencia para el resto de territorios que forman parte de la frontera exterior de la Unión Europea", entre ellos Baleares. Para el PP, la gestión de estas situaciones no puede depender de respuestas improvisadas cuando los recursos ya están bajo presión.

Más medios y apoyo de la Unión Europea

La formación reclama la elaboración de un plan específico para la frontera marítima balear, con más capacidad de vigilancia, detección e identificación de llegadas irregulares. La moción también plantea que Baleares sea tenida especialmente en cuenta en la planificación de los fondos europeos destinados al control fronterizo, la lucha contra las redes de tráfico de personas y la prevención de la inmigración irregular, así como un mayor apoyo de Frontex.

El PP recuerda además que las competencias en inmigración, extranjería, asilo y control de fronteras corresponden al Estado y sostiene que Consells y ayuntamientos no deben asumir de facto responsabilidades que no les corresponden.

Entre las propuestas figura también agilizar los procedimientos de retorno y "expulsión de aquellas personas que hayan entrado irregularmente y no tengan derecho a permanecer en España, siempre dentro del marco legal nacional, europeo e internacional". En el caso de los menores extranjeros no acompañados, el PP pide una correcta identificación y que, cuando legalmente sea posible y existan garantías, se facilite la reagrupación familiar o la protección en sus países de origen.

Cooperación con Marruecos

La iniciativa reclama igualmente esclarecer qué alertas recibió el Gobierno antes de la crisis de Ceuta y qué decisiones adoptó ante esas informaciones. Además, exige a Marruecos que cumpla sus compromisos en materia de control fronterizo y readmisión.

La moción rechaza asimismo cualquier cuestionamiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y plantea cinco acuerdos relacionados con la integridad territorial, el control de fronteras, los medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cooperación con Marruecos y una mayor implicación de la Unión Europea.

Varela ha defendido que “lo ocurrido en Ceuta no puede volver a coger al Estado por sorpresa” y ha reclamado que la experiencia sirva para reforzar preventivamente el resto de fronteras españolas, incluida la marítima de Baleares.