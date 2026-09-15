Solo dos aeropuertos fueron menos puntuales que Ibiza este verano

El aeropuerto de Ibiza se encuentra entre los menos puntuales de España durante este verano. Solo el 65,8% de los vuelos operados desde Ibiza entre el 1 de junio y el 31 de agosto salió en hora, un porcentaje que sitúa a la terminal pitiusa entre las tres con peores registros del país, según un nuevo informe de AirHelp.

Este dato supone una leve mejora respecto a los datos de 2025, cuando solo el 64,5% de las operaciones del aeródromo de la isla salen según lo previsto y las instalaciones aeroportuarias ocupaban el segundo puesto de este ránking.

Por debajo del aeródromo de es Codolar aparece únicamente el aeropuerto de Palma, con una puntualidad del 60,5%, mientras que Reus registra un 65,7%. El informe señala que estos datos reflejan la presión que soportan algunos de los destinos turísticos con mayor afluencia durante la temporada alta.

En el extremo contrario, los aeropuertos más puntuales entre los que operaron más de 400 vuelos mensuales fueron El Hierro, con un 87,5%, Asturias, con un 86,6%, y Santiago de Compostela, con un 82,9%.

Más de uno de cada cuatro vuelos tuvo incidencias en España

El estudio de AirHelp recoge que durante el verano de 2026 el 26,6% de los vuelos programados en España sufrió algún tipo de interrupción, ya fuera por retraso o cancelación.

Entre junio y agosto, más de 49,2 millones de pasajeros despegaron de aeropuertos españoles, 5,7 millones más que el verano anterior. España se situó así como el país europeo con mayor tráfico aéreo durante la temporada estival, por delante de Reino Unido e Italia.

AirHelp estima que alrededor de 561.000 pasajeros que volaron desde aeropuertos españoles podrían tener derecho a recibir una compensación económica, siempre que las incidencias cumplan los requisitos establecidos por la normativa europea.

Además, la compañía calcula que las interrupciones aéreas tuvieron un impacto económico de 502,3 millones de euros en España durante el verano. El coste extra medio que asumió cada pasajero afectado se sitúa, según su informe, en unos 340 euros, entre gastos de transporte, alojamiento o nuevas reservas.

Ibiza, lejos de Madrid y Barcelona

Los principales aeropuertos del país obtuvieron mejores registros que Ibiza. Madrid-Barajas alcanzó una puntualidad del 75,3%, mientras que Barcelona-El Prat llegó al 70%.