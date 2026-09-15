Prou! y Esquerra Unida de Ibiza apoyan la manifestación del 20 de septiembre contra la ampliación del aeropuerto

Prou! Eivissa ha anunciado su apoyo a la manifestación convocada para el próximo 20 de septiembre contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la protesta, organizada por la Associació de Joves d’Eivissa y prevista a las 18.00 horas en Vara de Rey.

La plataforma sostiene que «Ibiza ha llegado al límite» y vincula su rechazo al proyecto con los problemas de masificación, saturación de las infraestructuras, presión demográfica, dificultades de suministro y degradación del territorio que, a su juicio, se han agravado en los últimos años.

Prou! cuestiona además que se defienda que la ampliación no supondrá más pasajeros mientras se impulsan nuevas conexiones internacionales. «No se puede decir que se combate la masificación mientras se continúa fomentando el crecimiento», señala el colectivo, que considera que la isla no necesita nuevos mercados, sino «decrecimiento, equilibrio y proteger sus recursos».

La plataforma también menciona las denuncias de este verano por vertidos procedentes de las instalaciones aeroportuarias en el entorno de ses Salines y sostiene que, ante esta situación, la respuesta no debería pasar por seguir ampliando infraestructuras.

Prou! destaca especialmente que sean jóvenes de la isla quienes hayan impulsado la movilización. «El futuro de Ibiza también es el suyo», señala el comunicado, que anima tanto a sus simpatizantes como al conjunto de la sociedad ibicenca a salir a la calle el próximo día 20.

Esquerra Unida también se suma

La manifestación cuenta también con el apoyo de Esquerra Unida d’Eivissa i Formentera, que considera que Aena no debería sacar adelante el proyecto ante el rechazo social e institucional que, según la formación, existe en la isla.

EU defiende reducir la presión turística y la capacidad aeroportuaria durante la temporada alta y sostiene que ampliar la terminal entra en contradicción con los problemas de vivienda, saturación de las carreteras, falta de recursos y emergencia climática.

Su coordinador, Òscar Rodríguez, ha reclamado que Aena «respete Ibiza y Formentera» y escuche las demandas de la ciudadanía.

La protesta del 20 de septiembre pretende trasladar precisamente ese rechazo al crecimiento aeroportuario y reclamar un cambio de rumbo en el modelo de la isla.