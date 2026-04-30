Silvia Álvarez Muro, directora corporativa Vibra Hotels: «El cliente valora positivamente que el hotel tenga políticas ambientales y sociales»

¿Por qué Vibra está tan involucrada en la sostenibilidad?

En Vibra Hotels entendemos la sostenibilidad no como una tendencia, sino como una parte esencial del modelo de negocio. Operamos en destinos altamente sensibles como Baleares, especialmente en Ibiza, Mallorca y Menorca, donde el impacto del turismo es especialmente significativo desde el punto de vista ambiental, social y económico. Además, siendo la cadena hotelera con mayor número de camas en Ibiza, asumimos una responsabilidad directa con el entorno, que extendemos al conjunto de los destinos

.¿En qué consiste el Plan Estratégico de Sostenibilidad?

El Plan de Sostenibilidad Vibra 2026-2028 representa una nueva etapa en nuestro compromiso con un modelo turístico más responsable, consciente y con capacidad de generar un impacto positivo en el entorno. Se trata de un plan que integra la sostenibilidad de forma transversal en toda la organización, incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en todos nuestros procesos de gestión y en la toma de decisiones. Este enfoque está plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El plan se estructura en tres grandes pilares: medioambiental, social y de gobernanza.

¿Cómo ha sido la evolución?

Hemos evolucionado hacia un modelo donde la sostenibilidad deja de ser un área complementaria para convertirse en una palanca clave de competitividad, innovación y generación de valor para los destinos en los que operamos.

En el área de medio ambiente, ¿cuáles son los puntos principales?

Las principales líneas de trabajo son la eficiencia energética, la gestión responsable del agua -especialmente relevante en Baleares-, la reducción y correcta gestión de residuos, y la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso. También trabajamos en la mejora de procesos operativos y en la colaboración con proveedores para avanzar hacia una cadena de suministro más sostenible.

¿Tienen ya resultados?

En el ámbito medioambiental, en 2025 hemos conseguido reducciones muy significativas en nuestros establecimientos. Destaca, por ejemplo, el caso del Hotel Vibra Jabeque Blue, donde se ha logrado una reducción del 58% en el consumo energético y del 48,7% en las emisiones, lo que refleja el efecto directo de las medidas de eficiencia implantadas. Además, hemos alcanzado una reducción de hasta el 20% en el consumo de agua en determinados hoteles, un aspecto especialmente relevante en un destino insular como las Islas Baleares. Hemos avanzado de forma importante hacia un modelo más circular, con 1.862 toneladas de residuos reciclados. A estos resultados ambientales se suman también avances en el ámbito social, como el patrocinio de 19 equipos deportivos de base locales y el desarrollo de 16 iniciativas sociales en colaboración con ONG y asociaciones, que han beneficiado a más de 3.000 personas.

¿Qué destacaría del área social?

Trabajamos de forma muy estructurada con los empleados, donde la prioridad es el bienestar integral, la diversidad y la inclusión. Hemos desarrollado el Plan ‘Somos Vibra’ de Diversidad e Inclusión. Además, impulsamos iniciativas de desarrollo del talento como el programa de mentoring inverso y transversal ‘2h con’, que fomenta el aprendizaje entre generaciones y departamentos, y programas de upskilling y reskilling digital y sostenible, para preparar a nuestros equipos para el futuro del trabajo. En relación con los clientes, trabajamos para ofrecer experiencias más inclusivas y responsables, como el programa ‘Cliente sostenible’, que incentiva buenas prácticas durante la estancia, o iniciativas para mejorar la accesibilidad. En el ámbito de comunidad, desarrollamos un fuerte compromiso con el entorno local a través de programas como ‘Good Vibes for our Community’, que se apoya en alianzas con ONG locales y en proyectos centrados en infancia, salud y desarrollo local.

Y ¿de gobernanza?

Hemos formalizado un rol específico de Responsable de Sostenibilidad y hemos creado un Comité de Sostenibilidad integrado por Dirección General, Dirección Corporativa, Medio Ambiente, Comunicación, RSC y Finanzas, así como comisiones de trabajo para cada iniciativa. En paralelo, estamos consolidando la RSC como un área formal dentro de Comunicación.

Vibra tiene casi 40 hoteles muy distintos. ¿Cómo se implementan los planes de sostenibilidad?

Desde Vibra Hotels definimos una estrategia ESG (Environmental, Social and Governance o Ambiental, Social y de Gobernanza) global y unos estándares homogéneos, pero su ejecución se adapta a la realidad de cada hotel, teniendo en cuenta su tipología, tamaño y operativa. Cada hotel integra las acciones en su operativa diaria.

¿Los trabajadores son conscientes de estas medidas?

Sí, y de hecho la implicación de los equipos es un factor clave para el éxito del plan. La sostenibilidad se ha integrado progresivamente en la cultura interna de la compañía, no solo a través de formación, sino también mediante programas específicos como iniciativas de desarrollo, bienestar y participación.

¿Qué valoración tienen los clientes de las acciones de sostenibilidad?

La percepción de los clientes es cada vez más positiva y, sobre todo, más relevante en su decisión de estancia. Observamos una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad, especialmente en determinados segmentos de cliente que valoran de forma muy positiva que el hotel tenga políticas ambientales y sociales claras. Iniciativas como el programa ‘Cliente sostenible’, las acciones de eficiencia en consumo de recursos durante la estancia o las mejoras en accesibilidad contribuyen a reforzar esta percepción.