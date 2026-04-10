Los establecimientos de la cadena Vibra Hotels en Ibiza reciclaron 1.862 toneladas de residuos en 2025

La cadena Vibra Hotels, de gran implantación en Ibiza, alcanzó la cifra récord de 1.862 toneladas de residuos recicladas a lo largo de 2025. La empresa añade en un comunicado que redujo su consumo energético en un 58%, en un 20% el de agua y en un 48,7% las emisiones. Además, su impacto en la sociedad de la isla está totalmente asentada con sus 13 patrocinios a equipos deportivos de base y locales y el desarrollo de 16 iniciativas sociales en colaboración con ONG y asociaciones, que han beneficiado a más de 3.000 personas.

En este sentido, Vibra Hotels da comienzo a su nuevo Plan de Sostenibilidad Vibra a cinco años, que refuerza el compromiso de la compañía con un modelo turístico capaz de generar una huella positiva en el entorno. Esta iniciativa nace con la vocación de integrarse de forma transversal en toda la organización, situando la sostenibilidad como un elemento esencial en cada proceso y en cada decisión de la compañía. Con el lanzamiento de este proyecto, la cadena incorpora de manera estructurada los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en todas sus áreas de gestión, asegurando así un enfoque responsable y sostenible en el desarrollo de su actividad.

La sostenibilidad, en el centro

En la entidad, la sostenibilidad adquiere un papel clave y se entiende como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Implica un enfoque integral que equilibra el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, con el objetivo de garantizar la conservación de los recursos a largo plazo.

Antonio Domènech, CEO de Vibra Hotels / Vibra Hotels

Este plan marca una nueva etapa para la cadena, que avanza hacia un modelo de turismo cada vez más responsable, consciente y sostenible. Vibra Hotels asume así su responsabilidad ante los grandes desafíos medioambientales y sociales a los que se enfrenta el sector turístico y la sociedad en su conjunto. En este sentido, la compañía ha alineado su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Además, la sostenibilidad se posiciona como un apoyo fundamental del Plan Estratégico de Vibra Hotels 2025-2028, convirtiéndose en una palanca para impulsar la innovación, fortalecer la resiliencia empresarial y transformar los retos del sector en oportunidades de desarrollo sostenible en los destinos donde opera la compañía.

Una manera de "generar valor"

En palabras de Antonio Doménech, CEO de Vibra Hotels, "no se trata únicamente de reducir impactos, sino de generar valor: para nuestro entorno, para la comunidad local, para nuestros clientes y, por supuesto, para nuestro equipo humano". Asimismo, subraya que Ibiza "es un destino único, con un patrimonio natural y cultural excepcional. Como compañía líder en tamaño que desarrolla su actividad en la isla, sentimos la responsabilidad y también el orgullo de contribuir activamente a su preservación y a su desarrollo sostenible".

Esta iniciativa se ha ido desarrollando en colaboración con Forética, una organización de referencia que promueve la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones, reforzando así el enfoque responsable de Vibra Hotels. En este contexto, el CEO de la empresa, Germán Granda, apunta que el plan de sostenibilidad "coloca a Vibra Hotels a la vanguardia en materia de liderazgo, acción y compromiso para generar un impacto positivo tanto social como ambiental en sus operaciones".

Germán Granda, el CEO de Forética / Vibra Hotels

El Plan de Sostenibilidad Vibra se compone de tres pilares fundamentales, representados en el logotipo de Sostenibilidad Vibra Hotels a través de tres colores diferenciados. Estos fundamentos reflejan el compromiso de la compañía con el medio ambiente, la gobernanza y las personas, situando la sostenibilidad como eje central de su estrategia empresarial.

Ética y responsabilidad

La compañía impulsa iniciativas de eficiencia energética, reducción de su huella ambiental, bienestar de las personas, desarrollo del talento y colaboración con comunidades locales. De esta forma, la cadena promueve una gobernanza ética y responsable y reafirmando que su crecimiento económico va de la mano de la creación de valor social y ambiental, contribuyendo a un futuro más sostenible en los destinos donde opera.

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí / Vibra Hotels

Por su parte, Vicent Marí, el presidente del Consell de Eivissa destaca que "el turismo es riqueza cultural y social y este plan es un ejemplo de cómo una empresa puede contribuir no solo a la protección del medioambiente, sino también a la mejora de la sociedad a través de su compromiso con el territorio y las personas".

Vibra Hotels desarrolla todas estas iniciativas bajo su lema corporativo 'Good vibes for our planet, our people, our governance'.