Santa Eulària niega haber ignorado al Defensor del Pueblo por el caso de los menores de Can Rova

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha negado haber desatendido al Defensor del Pueblo en relación con la situación de los menores que residían en el asentamiento de Can Rova II y asegura que sí respondió al primer requerimiento de información remitido por esta institución.

La aclaración municipal llega después de que Eivissa i Formentera al Senat hiciera público un nuevo escrito del Defensor del Pueblo en el que se indicaba que, «ante la falta de respuesta», se recordaba por segunda vez al Consistorio su «inexcusable deber de colaboración».

Según la cronología facilitada por el Ayuntamiento, el 13 de marzo de 2026 el Defensor del Pueblo remitió un primer requerimiento de información y este fue contestado el 7 de abril. Por ello, el Consistorio considera que el nuevo escrito, fechado el 1 de septiembre, parte de una premisa incorrecta.

El Ayuntamiento entiende que «puede haberse producido un error humano en la revisión de los registros» por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo y asegura que ya prepara una nueva respuesta para dejar constancia de la contestación anterior y volver a facilitar toda la información necesaria.

El Ayuntamiento dice que fue quien acudió primero al Defensor

Santa Eulària recuerda además que fue el propio Consistorio quien se dirigió al Defensor del Pueblo el 9 de junio de 2025 para pedir amparo ante la situación de Can Rova II, denunciando entonces la falta de actuación de otras administraciones y de los órganos judiciales competentes.

En aquella comunicación, según explica el Ayuntamiento, se detallaban las condiciones del asentamiento, donde las personas residentes vivían en situación de hacinamiento, en tiendas de campaña, caravanas y construcciones con materiales reutilizados, con problemas de salubridad y riesgo de incendio. En este entorno convivían también familias con menores.

Críticas cruzadas por la gestión del caso

La polémica había surgido después de que la actual senadora de Formentera, Neus Massanet, criticara la supuesta falta de transparencia y colaboración institucional del Ayuntamiento y reclamara que facilitara la información requerida.

Santa Eulària responde ahora que mantiene su «absoluto respeto institucional» hacia el Defensor del Pueblo y reitera su voluntad de colaboración.

El equipo de gobierno municipal lamenta además que representantes públicos hayan realizado acusaciones antes de comprobar si el Consistorio había respondido al requerimiento. También recuerda que el pasado 27 de mayo ofreció al anterior senador Juanjo Ferrer y a la actual senadora la posibilidad de conocer de primera mano los informes técnicos municipales y las actuaciones realizadas en torno a Can Rova.