Prohens rechaza limitar la compra de segundas residencias a los residentes de Baleares

El Govern ha marcado su línea roja ante la posibilidad de imponer restricciones en la compra de segundas viviendas en Baleares. La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, ha asegurado esta mañana durante el pleno del Parlament que aplicará aquellas medidas "jurídicamente viables y efectivas" para frenar la crisis habitacional, aunque su equipo solo analizará las propuestas "que prioricen sí o sí a la gente de aquí". Así, Prohens ha descartado la posibilidad de impulsar cualquier medida restrictiva en materia de vivienda que pueda afectar a la población residente.

El debate sobre la aplicación de restricciones a la compra de segundas residencias ha saltado este martes de la Comisión Europea a la Cámara autonómica. Bruselas aborda estos días su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, con la que pretende dotar a los Estados, regiones y administraciones locales de un marco más claro para intervenir en aquellas zonas sometidas a una fuerte presión residencial. La norma no distingue entre población residente o no residente y plantea que las administraciones puedan adoptar medidas para preservar viviendas destinadas a residencia habitual, siempre que estén justificadas, sean necesarias y proporcionadas.

Antoni Costa, portavoz del Ejecutivo, aseguraba el viernes pasado que el Govern estaría dispuesto a analizar la propuesta europea para limitar la compra de segundas residencias a no residentes, pero era el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, quien trasladaba ayer el debate al terreno autonómico: "No me cabe en la cabeza que un mallorquín no pueda comprarse una segunda vivienda".

Prohens ha concretado este martes la posición del Govern, enfatizando su defensa de "la gente de aquí". Por un lado, al igual que hizo Costa, ha asegurado que el Ejecutivo tendrá en cuenta "el paraguas europeo" que pueda dotar de herramientas y de un marco jurídico con garantías a los territorios para limitar la compra de segundas residencias. Por otro, ha defendido que las restricciones no pueden afectar a la población residente. "Si se abre alguna medida en la UE que sea de aplicación en Baleares, que tenga un resultado efectivo y priorice sí o sí a la gente de aquí, este Govern la analizará y la aplicará", ha asegurado.

Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PSIB han defendido durante el pleno la posibilidad de aplicar restricciones a la compra de segundas residencias y han cargado contra la posición mantenida por el Govern: "No tienen intención de estudiar ni aplicar ninguna medida".

Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, ha confrontado a Prohens con el ejemplo de las Islas Frisias, en los Países Bajos, un territorio en el que, según ha explicado, se aplica un sistema de gestión sobre la oferta con prioridad para los residentes en zonas de mercado tensionado. Castells ha defendido que se trata de una medida avalada por Europa, "perfectamente viable", que el Govern "no quiere aplicar". Ante las críticas de Castells, Prohens ha respondido señalando que el debate sobre las restricciones se acaba de abrir en la Comisión Europea y ha argumentado que todavía no existe un marco común que permita aplicar esas medidas en Baleares.

Tras Castells ha llegado el turno de Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, formación que ya presentó en el Parlament una ley que, entre otras medidas, planteaba limitar la compra de segundas residencias a no residentes. "Se puede restringir la adquisición de inmuebles, incluidas las viviendas por parte de nacionales de la UE, por razones imperiosas de interés general (...) Esta frase no la escribí yo, la escribió la Comisaria de Vivienda de la UE el 15 de marzo de 2023", ha expuesto el líder ecosoberanista.

Apesteguia ha reprochado a Prohens que la eurodiputada del PP Rosa Estaràs conocía la valoración de la Comisión y ha reclamado al Govern que actúe ante la crisis habitacional. "Según el INE hay 110.000 viviendas vacías; 251.000 viviendas en Baleares son segundas residencias; una de cada tres casas las compra alguien no residente; el 29% de la población vive en riesgo de exclusión habitacional. Cuando Sagreras dice que los mallorquines tienen que poder comprar una segunda residencia, la gente lo que realmente no sabe es cómo pagar el alquiler", ha señalado.

La presidenta ha contestado al líder ecosoberanista reprochándole que defienda restricciones que puedan afectar a los residentes y ha reiterado que "no hay decisión previa, no hay una directiva, hay un camino" que el Ejecutivo estudiará. "Lo que no está diciendo es que no quiere que un mallorquín pueda comprar una vivienda para dejársela a sus hijos", ha espetado la presidenta a Apesteguia.

El PSIB también ha cuestionado la posición del Govern. Su portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ha acusado al PP de mantener un discurso contradictorio después de que Costa se mostrara dispuesto a estudiar el nuevo marco europeo mientras representantes populares, en concreto el eurodiputado Borja Jiménez, en Bruselas se han posicionado en contra de limitar la compra de segundas residencias mostrando su apoyo a un posible veto. "Dicen una cosa y hacen otra", ha reprochado el socialista, que ha señalado además que el 48% de las compras de vivienda en Baleares corresponden, según los datos que maneja su formación, a empresas o no residentes.

Prohens ha respondido reivindicando las medidas adoptadas por su Ejecutivo y ha rechazado nuevamente la declaración de zonas tensionadas, que ha vinculado con la intervención de los precios del alquiler. La presidenta ha defendido que esta política "ha fracasado allí donde se ha aplicado" y ha terminado reprochando al PSIB el resultado de sus políticas de vivienda durante las dos legislaturas anteriores.