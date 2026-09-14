Ibiza celebra este domingo el Día de la Movilidad con yincana, mercado de segunda mano, ruta ciclista y un gran arroz popular

Talleres, circuitos, exhibiciones, música, propuestas infantiles, un mercado de segunda mano de bicicletas y patinetes... El director insular de Transportes, Roberto Algaba, y el conseller de Movilidad, Rubén Sousa, presentaron este lunes en el Parque de la Paz de Ibiza el Día de la Movilidad, una jornada de actividades para toda la familia que tendrá lugar este domingo 20 de septiembre de 10 a 18 horas en la avenida Isidor Macabich, en Vila. La iniciativa incorporará este año el tradicional Día del Pedal con un circuito urbano de 13 kilómetros cuya salida está prevista a las 10.30 horas.

Uno de los momentos centrales será el arroz popular, que se servirá a las 14 horas por un precio de diez euros por ración y que estará acompañado por una barra de bebidas. Los beneficios recaudados irán a las arcas de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef). Rubén Sousa ha invitado a la ciudanía a participar en esta jornada y a "disfrutar de la avenida Isidor Macabich sin tráfico, sin coches y con una jornada lúdica para todas las edades", ha remarcado Sousa. "La movilidad sostenible no es solo una cuestión de grandes infraestructuras, sino también de educación, concienciación y cambio de hábitos", agregó el conseller.

Actividades programadas

La celebración del Día del Pedal comenzará a las 9 horas con las inscripciones, que podrán formalizarse hasta las 10 horas en la avenida de Isidor Macabich. A las 10.30 horas está prevista la salida del circuito urbano de 13 kilómetros.

A las 11 horas será el turno del circuito urbano infantil de 6 kilómetros, dirigido a niños de entre 8 y 11 años y a sus acompañantes. A las 11.20 horas comenzará una actividad específica para los más pequeños, que podrán participar con triciclos y bicicletas de cuatro ruedas en una ruta ciclista de 800 metros. Además, entre las 11 y las 18 horas se desarrollarán las actividades del Día Europeo de la Movilidad, con propuestas para diferentes edades.

Entre las 11 y las 14 horas y de 15.30 a 18 horas también habrá un circuito de educación vial, una actividad especialmente pensada para acercar a los más pequeños las normas básicas de circulación.

Los asistentes podrán participar en el taller 'Posa a punt la teua bici', que estará activo de 10 a 14.30 horas y de 16 a 18 horas, así como en el juego Ibiza Dance Battle, el circuito de patinaje con Ibiza Patina y l’Arbre de la Inclusió en la Mobilitat, entre las 10.30 y las 13.30 horas.

La jornada contará con diferentes actividades deportivas y culturales: el ball pagès de la Colla Sa Bodega, a las 11 horas; una clase de Zumba, a las 11.30 horas; una clase de fitness para todos los públicos, a las 12.45 horas, y el concierto del grupo de versiones Esta me la sé, a las 14.15 horas. La programación incluye también un mercado de segunda mano de bicicletas y patinetes de hasta 26 pulgadas de rueda y la Gran Yincana de la Movilidad, un reto pensado para todas las edades.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Deportes, Catiana Fuster, ha destacado la dimensión deportiva y familiar de la jornada: "El Día del Pedal es una cita que combina deporte, diversión y convivencia y que permite que personas de todas las edades disfruten de la bicicleta. Queremos que los niños sean los grandes protagonistas y que esta experiencia sirva también para que incorporen la actividad física y los desplazamientos sostenibles a su día a día", destacó.

Transporte público para los más jóvenes

El Consell de Ibiza también participará en la jornada "facilitando la emisión de tarjetas de transporte para los menores, porque creemos que es fundamental acercar el transporte público a los más jóvenes y fomentar que lo incorporen con normalidad a sus desplazamientos cotidianos", ha destacado Algaba.

En la rueda de prensa de este lunes también han participado José Antonio Balboa, en representación de la ONCE, y Elina Tingunova, de Ibiza Patina. Balboa ha explicado que durante la jornada mostrarán cómo personas usuarias de la ONCE pueden moverse por Ibiza de manera autónoma y sin ayuda. "Se hará una demostración de cómo las personas con discapacidad auditiva se mueven por la capital", ha manifestado Balboa.

Por su parte, la representante de Ibiza Patina ha señalado que el objetivo de su participación en la jornada del Día de la Movilidad es "demostrar que los patines también son un medio de transporte sostenible".