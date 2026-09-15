Sant Antoni y Sant Josep organizan jornadas de limpieza del litoral este fin de semana

Los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni celebrarán este fin de semana sendas jornadas de limpieza del litoral con la participación de voluntarios. Las iniciativas tendrán lugar en es Cavallet el sábado 19 de septiembre y en Cala Gració el domingo 20, con el objetivo común de retirar residuos y sensibilizar sobre la protección del medio natural.

La primera cita será el sábado en es Cavallet, donde el Ayuntamiento de Sant Josep, junto a Herbusa y la Associació de Voluntaris d’Eivissa, ha organizado una jornada con motivo del World Cleanup Day, una iniciativa internacional dedicada a la limpieza y conservación de espacios naturales. La actividad se desarrollará entre las 9.30 y las 13.00 horas y estará especialmente dirigida a la retirada de residuos y plásticos del litoral. También colaborarán Ibifor y El Chiringuito Ibiza.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del correo electrónico info@voluntariseivissa.com.

Limpieza del fondo marino y la costa en Cala Gració

Un día después, el domingo 20 de septiembre, será el turno de Sant Antoni. El Ayuntamiento y la empresa responsable del servicio municipal de agua potable y alcantarillado, Facsa, organizarán una nueva edición de su jornada de limpieza de playas.

La actividad comenzará a las 10.00 horas en Cala Gració y estará abierta a toda la población. También participará el servicio municipal de limpieza. La jornada incluirá actuaciones tanto en el fondo marino como en la costa y pretende concienciar sobre la necesidad de conservar el entorno natural. A los voluntarios participantes se les entregarán camisetas y gorras y, una vez finalizada la limpieza, serán invitados a un desayuno.

Las dos iniciativas buscan implicar directamente a residentes y voluntarios en el cuidado del litoral ibicenco y llamar la atención sobre la acumulación de residuos en espacios naturales y playas.