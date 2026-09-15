Vicent Torres, conseller socialista, sobre las altas temperaturas en centros educativos: «Las familias y el profesorado nos están diciendo que las inversiones en climatización no pueden esperar más»

El PSOE de Santa Eulària presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento una moción para reclamar medidas inmediatas ante las elevadas temperaturas que sufren alumnos y profesores en los centros educativos del municipio y acelerar las actuaciones necesarias para su climatización.

La propuesta plantea que el Ayuntamiento, en coordinación con el Govern balear, busque una fórmula legal y presupuestaria que permita avanzar las actuaciones cuanto antes, sin renunciar posteriormente a reclamar a la administración competente la financiación que corresponda.

El conseller socialista y candidato del PSOE a la Alcaldía, Víctor Torres, sostiene en un comunicado que el debate no debe centrarse en qué administración tiene las competencias, sino en las prioridades y en las medidas que pueden adoptar tanto el Ayuntamiento como el Consell, donde también presentará la moción.

«Las familias y el profesorado nos están diciendo que las inversiones en climatización no pueden esperar más y que las administraciones tenemos que dar una respuesta ahora», ha explicado.

Críticas a esperar hasta 2027

El PSOE considera que la propuesta anunciada públicamente por el equipo de gobierno municipal no ofrece una respuesta suficientemente rápida si se limita a reclamar nuevas actuaciones al Govern y a plantear la incorporación de una partida en los presupuestos de 2027.

«No podemos decir a las familias que ahora lo estudiaremos y que ya veremos si actuamos en 2027, mientras los alumnos están expuestos a estas temperaturas dentro de las aulas», señala Torres.

Los socialistas defienden una vía similar a la utilizada en otros municipios de la isla, donde los ayuntamientos han buscado fórmulas para adelantar actuaciones ante situaciones que consideran que no pueden esperar, en lugar de limitarse a reclamar que las ejecute otra administración.

«Si hay una actuación que se puede adelantar, el Ayuntamiento tiene que poner sobre la mesa todos los instrumentos legales y presupuestarios que tenga a su alcance para hacerlo posible».

Liderar la respuesta desde el Ayuntamiento

El PSOE sostiene que el Ayuntamiento debe liderar y coordinar la respuesta desde el ámbito municipal, reclamando al Govern las inversiones correspondientes y, al mismo tiempo, aportando recursos, fórmulas de colaboración y soluciones que permitan reducir los plazos.

«Esto no va de competencias. Va de prioridades. Cuando hay alumnos y profesores que están sufriendo temperaturas insoportables dentro de las aulas, todas las administraciones tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para solucionarlo».

Torres también ha defendido que, si el problema y las necesidades ya están identificados y existen acuerdos y un Plan de Climatización, el siguiente paso debe ser poner en marcha las actuaciones.

«Si sabemos que tenemos un problema, sabemos qué necesitamos y ya existen acuerdos y un Plan de Climatización, el siguiente paso no es volver a estudiarlo. El siguiente paso es ejecutar las soluciones», ha manifestado.