Susto por un incendio forestal en Siesta esta madrugada

Los Bomberos de Ibiza sofocaron esta madrugada un incendio forestal declarado en Siesta, en el municipio de Santa Eulària. El aviso llegó a las 1.20 horas de este martes.

Hasta la zona se desplazaron cinco bomberos, movilizados con un camión nodriza y un camión autobomba pesado.

El fuego afectó a unos 300 metros cuadrados de masa forestal. Los efectivos lograron extinguir las llamas en aproximadamente una hora.