Sucesos
Susto por un incendio forestal en Siesta esta madrugada
El fuego afectó a 300 metros cuadrados de masa forestal
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Los Bomberos de Ibiza sofocaron esta madrugada un incendio forestal declarado en Siesta, en el municipio de Santa Eulària. El aviso llegó a las 1.20 horas de este martes.
Hasta la zona se desplazaron cinco bomberos, movilizados con un camión nodriza y un camión autobomba pesado.
El fuego afectó a unos 300 metros cuadrados de masa forestal. Los efectivos lograron extinguir las llamas en aproximadamente una hora.
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