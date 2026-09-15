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Susto por un incendio forestal en Siesta esta madrugada

El fuego afectó a 300 metros cuadrados de masa forestal

Vehículos en el Parque Insular de Bomberos

Vehículos en el Parque Insular de Bomberos / Vicent Mari

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Los Bomberos de Ibiza sofocaron esta madrugada un incendio forestal declarado en Siesta, en el municipio de Santa Eulària. El aviso llegó a las 1.20 horas de este martes.

Hasta la zona se desplazaron cinco bomberos, movilizados con un camión nodriza y un camión autobomba pesado.

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El fuego afectó a unos 300 metros cuadrados de masa forestal. Los efectivos lograron extinguir las llamas en aproximadamente una hora.

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