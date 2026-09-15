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Más grande, accesible e inclusivo: así será el parque infantil que renovará Sant Antoni

El ayuntamiento saca a licitación las mejoras del parque ubicado junto al cementerio por 376.526 euros

Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses y sumarán rampas, luminarias y pavimento de caucho

Parque infantil de la calle Alicante, en Sant Antoni.

Parque infantil de la calle Alicante, en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha sacado a licitación las obras de ampliación y mejora del parque infantil situado en la esquina de las calles Cataluña y Alicante, junto a la entrada del Cementerio Municipal, con un presupuesto base de 376.526 euros, IVA incluido, y un plazo previsto de ejecución de tres meses. El proyecto contempla ampliar el área de juegos e incorporar juegos inclusivos y adaptados, nuevo pavimento de seguridad, zonas de sombra y mejoras de accesibilidad.

El espacio municipal, actualmente vallado, cuenta con una superficie útil de 117,33 metros cuadrados, que se ampliará hasta los 185,29 m². La actuación incluye la demolición de los actuales muros perimetrales para nivelar y remodelar el entorno del parque y ampliar considerablemente el área de juego, además de mejorar sus condiciones de uso, accesibilidad, seguridad y visibilidad.

Las obras contemplan la creación de una nueva explanada de mayores dimensiones en el mismo emplazamiento, dotada de pavimento continuo de caucho de seguridad. También se instalarán juegos inclusivos y adaptados, mobiliario urbano, bancos, papeleras y un toldo para mitigar la exposición solar.

Las obras en el parque infantil de Sant Antoni ampliarán el recinto de 117 a 185 metros cuadrados.

Las obras en el parque infantil de Sant Antoni ampliarán el recinto de 117 a 185 metros cuadrados. / Ayuntamiento de Sant Antoni

El proyecto incluye asimismo la ejecución de rampas accesibles, la renovación del cierre perimetral y la instalación de seis luminarias y tres papeleras, además de cartelería informativa.

Entre los criterios de adjudicación se valorarán con puntos adicionales dos mejoras: la instalación de dos cámaras exteriores de videovigilancia y la incorporación de una estación de monitorización de la calidad del aire ambiental.

El Ayuntamiento señala que uno de los principales objetivos del proyecto es generar un espacio "más abierto y transparente", con una mejora de la visibilidad y la seguridad del parque.

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