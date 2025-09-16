Fin de semana de ferias en Sant Antoni: los amantes de los vinilos y de las gangas tienen una cita

El municipio de Sant Antoni acoge este fin de semana dos eventos que por primera vez se celebran de manera conjunta: la VII Feria del Disco de Ibiza y la XXX Feria de Estocs. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento a través de la concejalía de Desarrollo de la Economía Local, busca combinar cultura y comercio en una jornada que dinamice la localidad.

El concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur, ha destacado que la unión de ambas citas "permite dinamizar Sant Antoni al ofrecer tanto una propuesta cultural y musical como una oportunidad comercial para nuestros negocios locales”.

VII Feria del Disco de Ibiza

La feria dedicada a los amantes del vinilo y la cultura discográfica, organizada junto a la Asociación Músico Cultural Retro, se celebrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 11 a 21 horas.

Será la primera vez que se organice una doble edición en un mismo año, con el objetivo de acercar esta oferta musical a un público cada vez más amplio, destaca el Ayuntamiento. Participarán coleccionistas de renombre como Ángel Querol (Firadisc), habitual de la feria internacional de Hertogenbosch (Países Bajos); Pere Terrassa (Runaway), impulsor de encuentros en diversas ciudades españolas, y Joan Carles Ramos (Musicom).

Los asistentes podrán encontrar vinilos, CD, DVD, carteles, pósters y camisetas, además de LP como novedad de esta edición. La feria estará amenizada con sesiones de dj en directo.

“El éxito de las ediciones anteriores ha sido decisivo para organizar una segunda cita este 2025 y consolidar la Feria del Disco como encuentro de referencia para coleccionistas y amantes del vinilo”, señala Pep Pilot, presidente de la Asociación Músico Cultural Retro.

XXX Feria de Estocs

El domingo 21 de septiembre tendrá lugar la XXX edición de la Feria de Estocs, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni.

El evento se celebrará en el Passeig de ses Fonts, de 10 a 21 horas, con una amplia oferta de productos rebajados. Los comercios locales pondrán a disposición del público artículos de moda, calzado, decoración, ropa infantil, juguetes y complementos "a precios asequibles", apunta el Consistorio.

“La Feria de Estocs se ha convertido en una cita muy esperada por vecinos y visitantes, que permite a los comercios locales dar salida a productos de calidad a precios competitivos”, destaca el presidente de la asociación, Joan Ribas.