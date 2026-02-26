Joan Gràcia: el humorista de Tricicle que dirige la parte artística de Lío Ibiza

Cada verano, desde hace ya casi diez temporadas, Joan Gràcia (Barcelona, 1957) hace una pausa en su trayectoria de casi cuatro décadas con la compañía de teatro gestual Tricicle y se instala en Ibiza. En la isla asume la dirección artística de los espectáculos de Lío Ibiza, además de participar en el desarrollo creativo de eventos como Flower Power en Pacha y propuestas vinculadas al hotel Destino Pacha Ibiza Resort.

Gràcia reconoció en una entrevista con este diario que, tras años de giras y fines de semana fuera de casa, esta etapa le permite observar desde otra perspectiva el trabajo escénico. Su día a día como director artístico, explica, es intenso y combina reuniones con el equipo creativo, ensayos y planificación de futuro. Aunque durante la temporada el ritmo se centra en ajustar la escaleta diaria —ya que el espectáculo cambia cada noche, apunta en la entrevista—, el periodo de mayor carga llega en el mes previo a la apertura, cuando se intensifican los ensayos y la coordinación con el director musical, los coreógrafos, los diseñadores de vestuario e iluminadores...

Joan Gràcia se asoma entre las cortinas del restaurante Lío, en el que ejerce como director de espectáculos desde hace ocho temporadas / Toni Escobar

Así fue la vinculación con el Grupo Pacha

Su vínculo con el entonces Grupo Pachasurgió a través de Ricardo Urgell, a quien conocía desde años atrás. Urgell le pidió asesoramiento sobre el proyecto de Lío y la posibilidad de asociarse con Cirque du Soleil. Finalmente, descartada esa opción, le propuso asumir la dirección artística. Gràcia aceptó sin dudarlo, apoyado en un equipo que considera clave en el resultado final. "Es un trabajo colectivo", ha señalado, subrayando el papel del director musical, el coreógrafo y los propios artistas en la construcción del espectáculo.

"Entre los ingredientes imprescindibles para que funcione una propuesta escénica destaca la sorpresa y la conexión con el público", indicaba el humorista. Gràcia defiende en la mencionada entrevista que Lío "no es un cabaré tradicional, sino un restaurante donde el espectáculo acompaña a la cena y evoluciona hasta convertir la sala en pista de baile". La interacción con los asistentes es constante y, según explica, los artistas permanecen en contacto con el público incluso después de actuar.

A lo largo de los años, por el local han pasado numerosas personalidades, desde Johnny Depp —a quien recuerda entrando por camerinos y saludando caracterizado casi como en Piratas del Caribe— hasta Anne Hathaway, que llegó a participar en un número sobre el escenario. También menciona visitas de Shakira, Arnold Schwarzenegger o Leonardo DiCaprio, además de futbolistas de distintas selecciones y clubes.

El traslado al Hotel Corso

Ahora, después de finalizar el contrato del local que ocupaba Lío Ibiza en Marina Ibiza, el restaurante-espectáculo se trasladará al Hotel Corso, inmueble que también ha sido adquirido por un fondo de inversión con el objetivo de reconvertirlo en un cinco estrellas. El cambio de ubicación sitúa la actividad en una zona residencial próxima a s’Illa Plana y Talamanca, donde parte del vecindario teme un aumento del tráfico y del ruido nocturno.

Joan Gràcia, mantuvo este miércoles un encuentro con vecinos de s’Illa Plana para abordar sus inquietudes por el traslado al Hotel Corso, reunión a la que asistió el concejal de Urbanismo, Juan Flores, en sustitución del edil de la zona. El Ayuntamiento confirmó que la nueva propiedad ya dispone de licencia para reformar el hotel, elevar su categoría a cinco estrellas y adecuar espacios anexos —incluidas parcelas frente a la entrada— donde se prevé habilitar un aparcamiento soterrado para minimizar el impacto del tráfico.