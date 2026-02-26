Más días de vacaciones y mayor sueldo: así es como mejoran las condiciones para los trabajadores de Mercadona en Ibiza

La cadena de supermercados Mercadona ha destinado más de 1.000 millones de euros a reforzar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de su plantilla, medidas que también benefician a los empleados de sus establecimientos en Ibiza.

Entre las principales iniciativas figura el reparto de 780 millones de euros en concepto de prima por objetivos entre más de 112.000 trabajadores. En concreto, la compañía ha abonado dos mensualidades extra a quienes cuentan con menos de cuatro años de antigüedad y tres mensualidades a quienes superan ese periodo —que representan el 70% de la plantilla—. Estos últimos han recibido 7.250 euros netos, correspondientes a 5.400 euros de variable más la nómina mensual.

Trabajadores de Mercadona 02 / Levante-EMV

Una semana adicional de vacaciones

A ello se suma una subida salarial vinculada al IPC, del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, con un impacto anual de 125 millones de euros. Además, desde este ejercicio está en vigor una ampliación del periodo de vacaciones, que pasa de 30 a 37 días naturales al año, tras añadirse una semana adicional. Esta mejora de jornada, aplicada en ambos países, supone un coste anual de 100 millones de euros para la empresa.

Según la compañía, el conjunto de estas medidas forma parte de su Modelo de Calidad Total, con el que busca reforzar la satisfacción de su plantilla, a la que considera clave en los resultados obtenidos. En 2025, Mercadona ha registrado sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, en un contexto en el que la empresa vincula la inversión en las personas con la mejora de la productividad.