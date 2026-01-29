Oferta Flash especial Carnaval: suscríbete a Diario de Ibiza y ahorra un 25% en un año
Ya puedes empezar a disfrutar de todos los contenidos de Diario de Ibiza por 36 euros por un año
Esta oferta estará activa hasta el 27 de febrero
Diario de Ibiza es la mejor opción para estar bien informado sobre todo lo que ocurre en el ámbito local, nacional e internacional, con las noticias más destacadas, reportajes de temas de interés y las mejores firmas de opinión para que estés al día de toda la actualidad.
Si quieres disfrutar de todos estos contenidos, aprovecha la oferta flash que Diario de Ibiza lanza este mes de febrero y hazte suscriptor por solo 36 euros un año (antes 49,99 euros).
Siendo suscriptor tendrás acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes de temas de actualidad y artículos de opinión de destacadas firmas. Además, podrás disfrutar de todo el contenido multimedia como vídeos y galerías de fotos. Recibe también la newsletter exclusiva del suscriptor con una selección de nuestros mejores contenidos. Accede a los nuevos pasatiempos y mejora tu experiencia con una APP más premium. Además, disfrutarás de las ventajas del Club del Suscriptor con descuentos y sorteos.
Aprovecha esta oferta flash que estará activa hasta el 27 de febrero.
La suscripción permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Ibiza. Con esta suscripción podrás consultar la información desde cualquier dispositivo, sin limitaciones, y estar al día de todas las novedades y contenidos especiales.
¿Qué ventajas obtendrás al suscribirte?
- Acceso ilimitado a todas las noticias.
- Newsletters exclusivas con contenidos seleccionados.
- Nuevos pasatiempos para disfrutar cada día.
- Una app más premium, con mejor experiencia de uso.
- Acceso al Club del Suscriptor con descuentos y sorteos.
Y recuerda: puedes cancelar cuando quieras.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes