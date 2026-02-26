Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaLimitación vivienda no residentesAparcamiento bulevar
instagramlinkedin

Música

Izan Llunas actuará en Ibiza este fin de semana en esta ubicación

El cantante ibicenco interpretará su tema '¿Qué vas a hacer?', tras su paso por el Benidorm Fest

Izan Llunas durante su presentación en Benidorm Fest 2026

Izan Llunas durante su presentación en Benidorm Fest 2026 / ROBERTO MORENO MOYA

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La UD Ibiza ha anunciado que el cantante ibicenco Izan Llunas será el protagonista del descanso del partido que disputará este domingo, 1 de marzo, frente a la SD Tarazona, correspondiente a la jornada 26 del campeonato. El artista interpretará sobre el césped su tema ‘¿Qué vas a hacer?’, canción con la que logró la cuarta posición en el Benidorm Fest 2026.

La actuación se enmarca en la apuesta del club por convertir el estadio en un espacio de experiencias que trascienda lo deportivo, incorporando propuestas culturales y musicales que conecten con la afición.

Una trayectoria marcada por la música

Izan Llunas, de 21 años, comenzó su trayectoria artística desde muy pequeño en Ibiza, en un entorno familiar estrechamente vinculado al mundo de la canción. Es hijo del cantante Marc Llunas y nieto del reconocido intérprete Dyango, una herencia musical que ha influido de forma decisiva en su formación y desarrollo.

El público español lo conoció tras su participación en 'La Voz Kids', donde destacó por su soltura sobre el escenario. Posteriormente dio el salto internacional al interpretar la infancia de Luis Miguel en una popular serie televisiva, lo que amplió su proyección fuera de España.

Noticias relacionadas y más

Su reciente paso por el Benidorm Fest ha consolidado su nombre dentro del panorama musical actual. La actuación prevista en el Estadio Palladium Can Misses permitirá a la afición ibicenca verlo en directo en un contexto distinto al habitual, integrando música y fútbol en una misma jornada festiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  2. Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía
  3. Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
  4. Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
  5. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  6. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
  7. Una familia consigue vivir ocho años en un piso de Ibiza a cambio de 360 euros en total
  8. Detienen en Ibiza a un miembro de ‘Anonymous Fénix’, grupo 'hacktivista' acusado de ciberataques a organismos públicos

Esto es lo que cobra un trabajador de Mercadona en Ibiza

Esto es lo que cobra un trabajador de Mercadona en Ibiza

Izan Llunas actuará en Ibiza este fin de semana en esta ubicación

Izan Llunas actuará en Ibiza este fin de semana en esta ubicación

Indignación por el precio del nuevo 'parking' en Ibiza: "Pagamos impuestos para que se beneficie una empresa privada"

Indignación por el precio del nuevo 'parking' en Ibiza: "Pagamos impuestos para que se beneficie una empresa privada"

El Consell espera menos vuelos a Ibiza pero con más plazas durante este verano

El Consell espera menos vuelos a Ibiza pero con más plazas durante este verano

Más días de vacaciones y mayor sueldo: así es como mejoran las condiciones para los trabajadores de Mercadona en Ibiza

Más días de vacaciones y mayor sueldo: así es como mejoran las condiciones para los trabajadores de Mercadona en Ibiza

Joan Gràcia: el humorista de Tricicle que dirige la parte artística de Lío Ibiza

Joan Gràcia: el humorista de Tricicle que dirige la parte artística de Lío Ibiza

Así se prepara el 'gerret' en escabeche, una receta tradicional de Ibiza y protagonista de la 'Fira des Gerret'

Así se prepara el 'gerret' en escabeche, una receta tradicional de Ibiza y protagonista de la 'Fira des Gerret'

Así es Lío Ibiza, el cabaret que preocupa a los vecinos de un barrio de la isla

Así es Lío Ibiza, el cabaret que preocupa a los vecinos de un barrio de la isla
Tracking Pixel Contents