Izan Llunas actuará en Ibiza este fin de semana en esta ubicación

La UD Ibiza ha anunciado que el cantante ibicenco Izan Llunas será el protagonista del descanso del partido que disputará este domingo, 1 de marzo, frente a la SD Tarazona, correspondiente a la jornada 26 del campeonato. El artista interpretará sobre el césped su tema ‘¿Qué vas a hacer?’, canción con la que logró la cuarta posición en el Benidorm Fest 2026.

La actuación se enmarca en la apuesta del club por convertir el estadio en un espacio de experiencias que trascienda lo deportivo, incorporando propuestas culturales y musicales que conecten con la afición.

Una trayectoria marcada por la música

Izan Llunas, de 21 años, comenzó su trayectoria artística desde muy pequeño en Ibiza, en un entorno familiar estrechamente vinculado al mundo de la canción. Es hijo del cantante Marc Llunas y nieto del reconocido intérprete Dyango, una herencia musical que ha influido de forma decisiva en su formación y desarrollo.

El público español lo conoció tras su participación en 'La Voz Kids', donde destacó por su soltura sobre el escenario. Posteriormente dio el salto internacional al interpretar la infancia de Luis Miguel en una popular serie televisiva, lo que amplió su proyección fuera de España.

Su reciente paso por el Benidorm Fest ha consolidado su nombre dentro del panorama musical actual. La actuación prevista en el Estadio Palladium Can Misses permitirá a la afición ibicenca verlo en directo en un contexto distinto al habitual, integrando música y fútbol en una misma jornada festiva.