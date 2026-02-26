Indignación por el precio del nuevo 'parking' en Ibiza: "Pagamos impuestos para que se beneficie una empresa privada"

La movilidad en Ibiza vuelve a desatar el malestar entre los residentes. El anuncio de las tarifas del nuevo aparcamiento, establecido en 1,75 euros la hora (y hasta 3,50 euros para no residentes, según algunos cálculos de rotación), ha indignado a los ibicencos que señalan que vivir y realizar gestiones en Vila es cada vez más prohibitivo. Tras lanzar la pregunta "¿Qué te parece que el nuevo parking de Ibiza cueste 1,75 euros la hora?" en las redes sociales de Diario de Ibiza, la respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar.

El residente, el gran olvidado: "Pagamos impuestos para nada"

El argumento más repetido entre los lectores es la contradicción entre la alta presión fiscal que soportan los ciudadanos y la falta de beneficios tangibles. Ana, una de las seguidoras, apunta: "¿Y para cuándo un parking única y exclusivamente para residentes gratuito, aunque fuesen dos horas para poder hacer las gestiones necesarias?". Para ella, como para muchos otros, los impuestos de circulación y las contribuciones municipales deberían garantizar el derecho a realizar trámites básicos en la ciudad sin que ello suponga un cargo adicional.

En este sentido, Vicente va un paso más allá y sugiere que "lo que tienen que hacer es quitar el impuesto de circulación que ya pagan bastante por los parkings. Una cosa o la otra, no las dos cosas". La sensación de que el Ayuntamiento "hace caja" por duplicado es una constante en los comentarios.

La sombra de la privatización

Uno de los puntos que más suspicacias levanta es el modelo de construcción y explotación. Antonio analiza la situación con dureza, señalando lo que considera una cesión injusta de patrimonio común: "Volvemos a ceder suelo público para que se hagan unas instalaciones de las cuales se beneficiará una empresa privada, con precios más caros que la propia zona azul". Su propuesta es clara: la obra debería haber contado con la ayuda directa del Govern y el Consell para mantener el control público. De este modo, se podría haber establecido una escala de precios lógica: gratuidad total para residentes del municipio, precios asequibles para ciudadanos de otros municipios de la isla y tarifas tipo "zona azul" para vehículos de alquiler y coches que no tributen en Ibiza.

Sin embargo, el temor de los ciudadanos es que este nuevo edificio de cuatro plantas se convierta en otro aparcamiento privado de Vila, parking cuyas tarifas lectores como Ricardo califican, tirando de ironía, de "robo a mano armada" y "abuso".

El drama del trabajador: 15 euros por una jornada laboral

Si para alguien el precio de 1,75 € (o los 3,50 euros que algunos usuarios como Jose aseguran que costará en realidad la rotación) es inasumible, es para el trabajador. "Si voy a trabajar y aparco, me cuesta una mañana 15 euros. Un robo", lamenta. Esta cifra supone un mordisco inasumible al salario diario de cualquier empleado del sector servicios o comercio en Vila.

El análisis de las plazas también arroja sombras sobre la utilidad social del proyecto. Con solo 248 bonos para vecinos frente a un total de 749 plazas, la mayoría de los residentes temen quedarse fuera del precio reducido. Esto refuerza la idea de que el parking está diseñado "pensando solo en los guiris", según apunta Vicent, o en un turismo de alto poder adquisitivo. Como resume un usuario anónimo: "Ibiza solo para millonarios, el trabajador de a pie, que se joda".

El "efecto dominó" sobre Can Misses y las zonas verdes

La falta de aparcamiento asequible en el centro está provocando efectos colaterales en otras zonas de la ciudad. Marga señala una realidad incómoda: el uso masivo del parking gratuito del Hospital Can Misses por parte de personas que no van al centro sanitario. "Es la opción más fácil y no piensan en los pacientes y acompañantes que son quienes en realidad deberían usarlo", denuncia, evidenciando que el problema del parking en el centro acaba colapsando los servicios básicos.

Por otro lado, el impacto estético y medioambiental también genera rechazo. Aurora califica la obra de "abuso", lamentando que se vaya a "destrozar una zona ajardinada bien bonita" existiendo otras áreas cercanas donde el impacto visual de un bloque de cuatro plantas habría sido menor.

Un debate entre la resignación y la utopía

No todas las voces son de rechazo absoluto, aunque las notas positivas son escasas. Cristina y Rama intentan poner perspectiva recordando que "en todas las ciudades del mundo los residentes pagan" y que en ciudades como Barcelona o Madrid los precios no son precisamente baratos. Sin embargo, estos comentarios quedan sepultados por quienes consideran que Ibiza tiene unas particularidades de insularidad y carencia de transporte público que invalidan la comparación.

En el debate incluso hay espacio para el sarcasmo, como el de Aleksey, quien propone irónicamente que el minuto cueste 10 euros: "Es que es Ibiza, isla mágica". O la frustración de Eguz: "¿Esperas que te digamos que estamos encantados?".

Entre términos como "atraco", "estafa", "robo" y "vergüenza", los lectores dejan claro que no perciben el nuevo parking como una mejora en la calidad de vida. La cifra de 80 céntimos sugerida por otra participante en el debate como "precio justo" queda muy lejos de la realidad que tendrá el aparcamiento del bulevar.