La Justicia avala el límite de coches en Ibiza: desestimado el recurso de Baleària

La naviera deberá pagar hasta 1.000 euros en costas tras perder el recurso contra el cupo de vehículos en la isla

Un buque de Baleària atracado en Botafoc / DI

Laura M. Expósito

Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) avala la limitación de entrada de vehículos en Ibiza. Según ha informado el Consell de Ibiza en un comunicado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado por Baleària contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, que ya había rechazado la solicitud de medidas cautelares de la naviera.

Con esa petición, Baleària buscaba la suspensión de la cuota máxima de vehículos que pueden acceder a la isla de Ibiza en 2025, un límite aprobado por el pleno del Consell de Ibiza el 28 de marzo de 2025.

Según ha informado el Consell de Ibiza en un comunicado, en su resolución, el tribunal recuerda que, “frente al interés económico privado de la naviera recurrente”, tal y como ya apuntó la jueza de instancia, debe prevalecer el interés público que sustenta la norma: la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de Ibiza, unos objetivos que, según recoge el auto, cuentan con “reconocimiento constitucional”.

Así, la Sala ha acordado desestimar el recurso de apelación y condenar a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con un límite de 1.000 euros. Según indica el comunicado, en la propia resolución señala que contra esta decisión no cabe recurso de casación.

