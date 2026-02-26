Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial

El cabaré Lío Ibiza, fundado por Pacha y desde la venta de este grupo por parte de Ricardo Urgell propiedad del fondo de inversión Trilantic Capital, ya ha encontrado nueva sede. Tras finalizar el contrato del local que explotaba en Marina Ibiza, donde se fundó en 2011, el restaurante y sala de fiestas se trasladará al Hotel Corso, que también ha sido adquirido por un fondo de inversión para reconvertirlo en un cinco estrellas de categoría.

El director artístico de Lío Ibiza, Joan Gràcia, reunió ayer a las 12.30 horas en el restaurante Hostal Talamanca a una quincena de vecinos de s’Illa Plana, que temen que su barrio pierda la tranquilidad debido al elevado flujo de vehículos y clientes que atraerá cada noche el establecimiento. A este encuentro también se invitó al concejal de la zona de Talamanca, Rubén Sousa, que, ante la imposibilidad de acudir, fue sustituido por el concejal de Urbanismo, Juan Flores.

Gràcia tenía la intención de explicar la programación artística del cabaré, pero esta no era la prioridad de sus interlocutores. Así, tras la reunión informativa, los vecinos expresaron a Diario de Ibiza su preocupación por la próxima reforma del Hotel Corso, especialmente por su oferta de ocio. Cabe tener en cuenta que, aunque el Lío se ubicará en el mismo establecimiento hotelero, se explotará de manera independiente al hotel y dependerá de una empresa distinta.

Así, según han confirmado distintas fuentes consultadas por este diario, el fondo de inversión madrileño Blasson Property Investments se ha hecho con el hotel de s’Illa Plana, hasta ahora gestionado por el empresario Felipe Cercadillo y su familia. Por una parte, el establecimiento se someterá a unas obras de ampliación, aprovechando el decreto ley de medidas urgentes que aprobó el Govern balear durante el covid para dinamizar la actividad turística.

La fachada del Corso desde la zona portuaria, con la zona de la piscina en primer término. / J.A.C.

Con esta reforma del edificio, con la que prevé pasar de cuatro estrellas superior para lograr la quinta, también se remodelará el espacio que ahora ocupa la planta de la piscina, que se alquila a los propietarios de Lío y se prevé que entre en funcionamiento el próximo año. De esta manera, el cabaré mantendrá la panorámica de Dalt Vila tras el escenario principal, que se ha convertido en la marca de la casa.

Un ‘parking’ soterrado

El concejal de Urbanismo, Juan Flores, indicó a este diario tras la reunión que la nueva propiedad ya dispone de la licencia para reformar el Hotel Corso. Además de renovar todo el inmueble, el proyecto también afecta a unas parcelas que se encuentran frente a la entrada principal (de espaldas al puerto de Ibiza), donde ahora se hay una pequeña zona de aparcamiento y unas pistas de tenis.

En estos solares, que han quedado agrupados de cara a esta intervención, hay previsto un gran parking subterráneo y un bloque de apartamentos. Cabe tener en cuenta que el decreto ley de medidas urgentes, aprobado durante el covid, permite ampliar las instalaciones de los hoteles hasta en un 15%.

Detalle de la zona donde se prevé construir el aparcamiento subterráneo. / J.A.C.

Precisamente, la creación de este gran aparcamiento subterráneo y la consiguiente afluencia de vehículos se ha convertido en la gran inquietud de los vecinos. A la entrada principal del Corso solo se llega por una vía, la calle de s’Illa Plana, que, justo al llegar al hotel, se cruza con el único acceso de salida, la calle Sant Francesc de Formentera, a no ser que se opte por dar un rodeo por las estrechas calles que ahora conforman el barrio residencial.

«Esto será una ratonera», teme uno de los vecinos. «El cabaré tendrá un aforo de 500 personas, más toda la gente que trabaja allí, con lo que se va a convertir en un vaivén de furgonetas, vans, taxis y gente de fiesta todas las noches», augura.