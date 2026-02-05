Mercadona contratará a medio millar de trabajadores este verano

Mercadona inicia este mes de febrero un proceso de selección para reforzar su equipo de Baleares de cara a la campaña de verano. La empresa busca incorporar cerca de 500 personas como personal de tienda y reparto en sus tiendas de Ibiza, Mallorca y Menorca, concretamente las ubicadas en los municipios de Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària, Maó, Ciutadella de Menorca, Palma, Calvià, Andratx, Inca, Sa Pobla, Alcúdia, Santa Margarita, Manacor, Cala d'Or (Santanyí), Sant Llorenç y Capdepera. Las ofertas están ya disponibles en su Portal de Empleo y los interesados pueden inscribirse directamente a través del siguiente enlace, según ha informado en un comunicado la compañía.

En las ofertas se describen las condiciones del puesto, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa. También destaca la formación específica que reciben las nuevas incorporaciones a la plantilla desde el primer día, permitiéndoles desempeñar sus funciones sin necesidad de experiencia previa.

Otro de los aspectos más valorados por los trabajadores de la compañía es la planificación horaria. Toda la plantilla de Mercadona conoce sus días libres y vacaciones con un año de antelación y, cada día 20, reciben el horario del mes siguiente para organizarse mejor.

Jornada 5+2

La compañía facilita disfrutar de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas. Esta flexibilidad "permite a los empleados organizar mejor su tiempo y adaptarse a las necesidades de la empresa durante la temporada alta", destaca la empresa.

Las nuevas incorporaciones, "pasarán a formar parte de un equipo con vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante, asegurando que tanto sus 'jefes' (como la compañía internamente denomina al cliente) como empleados tengan una buena experiencia durante la campaña de verano", añaden.