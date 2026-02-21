Detenido por intentar matar a un hombre en Ibiza: lo apuñaló cerca del corazón y se dio a la fuga cuando llegó la Policía

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de apuñalar con un arma blanca en el tórax a otro hombre a las puertas de un establecimiento comercial de la ciudad de Ibiza. La víctima resultó herida de gravedad, pero logró sobrevivir.

El suceso se produjo "en días recientes", según narra la Policía sin determinar el día exacto. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato efectivos de Seguridad Ciudadana y servicios sanitarios. A su llegada, el presunto agresor ya no se encontraba en el lugar, aunque sí la víctima, que presentaba una herida sangrante en el pecho, a la altura del corazón, por la que tuvo que ser asistida de urgencia.

La investigación fue asumida por el Grupo de Policía Judicial de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), cuyos agentes lograron identificar al supuesto autor de los hechos tras diversas gestiones. Asimismo, averiguaron la matrícula del vehículo utilizado para huir y fijaron el posible domicilio del sospechoso.

Persecución en Sant Antoni

Con estos datos, agentes de paisano se desplazaron hasta Sant Antoni, donde establecieron un dispositivo para proceder a su detención. El hombre fue localizado a bordo del mismo vehículo que habría empleado el día anterior durante la huida. Al percatarse de la presencia policial y tras ser requerido para que se detuviera, emprendió la fuga, lo que dio lugar a una persecución que culminó con su arresto y la retirada del vehículo. En el operativo colaboró la Policía Local de Sant Antoni.

Según las investigaciones, el móvil de la agresión estaría relacionado con "motivos sentimentales". El presunto agresor habría esperado a la víctima a la salida del establecimiento comercial con la intención de atacarla y, tras su detención, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad y contra la seguridad vial.