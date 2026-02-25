Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

A partir de 2026, la Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades de vecinos de Ibiza prohibir el tabaco en las terrazas, sean de propiedad o alquiladas, si así lo deciden

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026 / FREEPIK

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Fumadores de Ibiza, id preparando el encendedor… o mejor dicho, guardadlo. La Ley de Propiedad Horizontal ha puesto sobre la mesa una de las prohibiciones más comentadas de los últimos tiempos: a partir de 2026, no se podrá fumar en las terrazas de los hogares, sean de propiedad propia o alquilados, si así lo decide la comunidad de vecinos.

Aunque todos conocemos los riesgos del tabaco, muchos piensan que la terraza es un santuario libre de humo, un espacio en el que se puede disfrutar del aire fresco sin molestar a nadie. Sin embargo, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge que los propietarios y ocupantes no pueden realizar actividades que sean nocivas, insalubres o molestas para la comunidad. Y aquí está la clave: el presidente de la comunidad o el administrador pueden considerar fumar como una actividad molesta o dañina y, con la aprobación de una junta, convertir las terrazas en espacios libres de humo.

Este cambio no es solo teórico. El artículo especifica que si un vecino ignora la prohibición, la comunidad puede requerir la inmediata cesación de la actividad y, si persiste, incluso iniciar acciones judiciales. La sentencia del juez podría obligar al fumador a dejar de fumar en su terraza, imponer indemnizaciones por daños y perjuicios, e incluso privar temporalmente del uso de la vivienda hasta tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Un dilema de convivencia

La medida pone sobre la mesa un dilema de convivencia: muchas personas eligieron viviendas con terraza, especialmente desde la pandemia, como un espacio de aire fresco y escape del confinamiento. Pero ahora estas áreas podrían convertirse en zonas libres de humo, garantizando la comodidad de los vecinos no fumadores.

Así que si eres fumador habitual y tu terraza es tu refugio estival, más vale ir pensando en alternativas: zonas habilitadas fuera del edificio, balcones que no molesten al resto o, simplemente, guardar el cigarro hasta salir de la comunidad. A partir de 2026, la ley no deja dudas: las terrazas privadas pueden ser tuyas, pero el humo ya no será bienvenido.

