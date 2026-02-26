Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al Café Vista Alegre de Sant Joan tras casi 90 años de vida en el norte de Ibiza

María Josefa Pérez Marí, más conocida como Sefa, se jubila después de estar 47 años en el negocio

El local, que han gestionado tres generaciones, se despide de clientes, trabajadores y proveedores

Tomás coloca la pizarra a las puertas del Café Vista Alegre, en el centro de Sant Joan

Tomás coloca la pizarra a las puertas del Café Vista Alegre, en el centro de Sant Joan / Café Vista Alegre

«Vista Alegre ha sido, ante todo, un lugar para reunir y cuidar a nuestra gente. Nos sentimos profundamente afortunados por la confianza y el cariño recibidos durante tantos años». Son las palabras con las que María Josefa Pérez Marí, más conocida como Sefa, se despide de trabajadores, clientes, proveedores, amigos y de todos aquellos que, en algún momento, hayan tenido un huequito en su corazón y en su vida para el Café Vista Alegre.

Sefa, la propietaria del histórico restaurante de Sant Joan, se jubila tras 47 años dedicados al negocio, que lleva "casi nueve décadas" en esta localidad del norte de la isla. El local, que hasta el momento han gestionado tres generaciones de la familia, echa el cierre.

&quot;La tropa&quot; a las puertas del local hace décadas

"La tropa" a las puertas del local hace décadas / Café Vista Alegre

Por sus mesas y barra han pasado generaciones de turistas y lugareños, que han encontrado en el café el lugar ideal para comer, beber y, sobre todo disfrutar. "Algunas mesas son, sencillamente, parte de la familia", comentaban desde el establecimiento, caracterizado por sus buganvillas, limoneros y naranjos, al compartir una fotografía de un grupo de extranjeros sentados en la terraza del local, que presumía de su "comida casera para compensar un mundo cada vez más robótico". El humor es una de las señas de identidad del local: "Todos nuestros platos son caseros, incluyendo nuestras croquetas y buñuelos. Que lo único congelado en tu vida sean... los hielos del gin tonic".

En estos 90 años el Vista Alegre ha vivido muchas historias. "Si las puertas hablaran...", comentan desde el local, que conserva como un tesoro algunas fotografías antiguas del local. En una de ellas se puede ver a una mujer vestida de pagesa, Francesca —"la abuela Tirurit", comenta—, pasando por la esquina del establecimiento, cargando un senalló y, en otra, de los años 70, a la bisabuela y uno de los habituales, Bob, arrodillado con los pies descalzos y hablando con ella. En otra se ve, ya en color, a "toda la tropa" a la puerta del local. Una imagen que recuerda, por la bicicleta y los estilismos a 'Verano azul'. Y en otra, de hace unos años, quedó inmortalizado Tomás, que posa en la puerta del local, cuyas verjas están cubiertas por completo con carteles de discotecas.

La bisabuela, con Bob, uno de los clientes de los años 70

La bisabuela, con Bob, uno de los clientes de los años 70 / Café Vista Alegre

Las tradiciones han sido, históricamente, otra de las claves del Vista Alegre, donde, por ejemplo, en Semana Santa servían a sus clientes cuinat, un plato que explicaban a quienes no lo conocían. Como plato del día los miércoles, además, tenían guisat de peix.

El Café Vista Alegre cierra sus puertas, pero desde la propiedad destacan que, en breve, acogerá "otro proyecto relacionado con el movimiento y el bienestar, siempre honrando el legado de sus fundadores y a su propósito original de seguir siendo un punto de encuentro para la comunidad de Sant Joan".

Francesca, pasando por la esquina del Vista Alegre en una de las primeras fotos del local

Francesca, pasando por la esquina del Vista Alegre en una de las primeras fotos del local / Café Vista Alegre

